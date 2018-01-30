Павел Дацюк: "Скандал вокруг Олимпиады? Мы уже о нем забыли"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после победы над командой Белоруссии (3:0) в товарищеском матче отметил, что на игроках сказалось напряжение, иначе бы встреча завершилась с более крупным счетом.
– Хороший получился матч. Было много моментов. Могли больше забить. Напряжение сказалось. Все-таки первая игра. А так – приятная атмосфера, много народу пришло. Спасибо им.
– На Олимпиаде атмосфера будет другой.
– Конечно. И мы это понимаем. При своих болельщиков приятно играть.
– Как игралось с Григоренко?
– Здорово. Он хорошо играет, выполняет большой объем работы. Конечно, еще есть у нас шероховатости, но до Олимпиады еще есть время.
– Мозякин выходил с вами в большинстве.
– Вы подметили четко. Мозякин большой мастер с великолепными броском и чтением игры, так что он усиливает наше звено в большинстве.
– Кошечкин не жаловался, что замерз?
– Нет вроде. Хотя у него было не так много работы, но работа все равно была. Концентрацию и внимание нужно было сохранять.
– Мешает ли скандал вокруг Олимпиады?
– Мы уже о нем забыли. Настраиваемся на матчи. (Игорь ЕРОНКО)
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- Павел Дацюк
- Сергей Мозякин
- Михаил Григоренко