Павел Дацюк: "Скандал вокруг Олимпиады? Мы уже о нем забыли"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после победы над командой Белоруссии (3:0) в товарищеском матче отметил, что на игроках сказалось напряжение, иначе бы встреча завершилась с более крупным счетом.

– Хороший получился матч. Было много моментов. Могли больше забить. Напряжение сказалось. Все-таки первая игра. А так – приятная атмосфера, много народу пришло. Спасибо им.

– На Олимпиаде атмосфера будет другой.

– Конечно. И мы это понимаем. При своих болельщиков приятно играть.

– Как игралось с Григоренко?

– Здорово. Он хорошо играет, выполняет большой объем работы. Конечно, еще есть у нас шероховатости, но до Олимпиады еще есть время.

– Мозякин выходил с вами в большинстве.

– Вы подметили четко. Мозякин большой мастер с великолепными броском и чтением игры, так что он усиливает наше звено в большинстве.

– Кошечкин не жаловался, что замерз?

– Нет вроде. Хотя у него было не так много работы, но работа все равно была. Концентрацию и внимание нужно было сохранять.

– Мешает ли скандал вокруг Олимпиады?

– Мы уже о нем забыли. Настраиваемся на матчи. (Игорь ЕРОНКО)