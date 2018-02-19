Павел Дацюк: "Сетка плей-офф? Нельзя говорить о везении"

Нападающий сборной России Павел Дацюк рассказал о подготовке команды к матчу 1/4 финала олимпийского турнира. Россияне напрямую вышли в четвертьфинал, где сыграют с победителем матча Словения - Норвегия. Игра состоится 21 февраля.

- Сергей Мозякин на тренировке разбил стекло, должен ли он теперь заплатить штраф?

- Об этом лучше вас спрашивать – про штрафы, зарплаты. У Сергея очень прицельный щелчок, мощный. Шайба с шумом летит. Сегодня он это еще раз доказал.

- Вы быстрее всех пробежали круг на скорость.

- Ребята все понимают и сделали большой задел, чтобы я прибежал первым. Такие эстафеты разряжают обстановку и заряжают эмоциями. Вчера провели легкий день, потренировались в зале и ходили по олимпийской деревне. Я никуда не поехал, смотрел за другими соревнованиями по телевизору и переживал за наших спортсменов.

- Что вы подумали, когда увидели сетку плей-офф?

- Я подумал, что сегодня поздно встал. Нельзя говорить о каком-то везении. Все команды на нас настаиваются, считая фаворитом.

- Однако до финала сборной России не светит ни Канада, ни Финляндия, ни Швеция.

- Вот когда я сяду на кресло и буду рассуждать о соперниках, то можно что-то сказать. Сейчас мне надо работать и доказывать.

- В Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине-2006 сборная России обыгрывала в четвертьфинале фаворита, действующих чемпионов Олимпиад – чехов и канадцев. Но потом ей не хватало сил.

- Тогда была такая сетка, о ней сейчас вспоминать не будем. Но в Турине с Канадой действительно получилась очень эмоциональная игра, после которой мы не успели восстановиться. Финны нас взяли теплыми. Нынешняя сетка легче? Мы так далеко не загадываем. (Игорь РАБИНЕР)

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