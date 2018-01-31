Павел Дацюк: "Олимпийские медали - самое главное для спортсмена"

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк отметил, что рассчитывает на поддержку российских болельщиков на Олимпийских играх-2018. Форвард также добавил, что олимпийские медали - самое главное для любого спортсмена.

- Любой спортсмен стремится к максимуму, тем более олимпийские медали - самое главное для спортсмена, - сказал Дацюк. - Отсутствие игроков НХЛ? Хоккей от этого пострадает, но жизнь идет своим чередом, надо играть и выигрывать. Рассчитываю на поддержку наших болельщиков. Уверен, что они приедут и будут отверженнее нас поддерживать.

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.