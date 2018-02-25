Павел Дацюк: "Надо придумывать новую мечту!"

Нападающий сборной России Павел Дацюк поделился эмоциями от победы на Олимпийских играх. Финальная встреча против Германии завершилась со счетом 4:3.
– Конечно, не такого ждали, но хорошо, что с божьей помощью все получилось! На скамейке у всех сердце остановилось во время той атаки, когда Гусев забил. А потом, когда шайба залетела в ворота, все ожили. После второго гола Гусева допустили ошибку, немного раскрепостились. Главное, что все хорошо закончилось.
– В чем была главная трудность в матче с немцами?
– Они дисциплинированно играли, создавали в углах большинство, к чему мы оказались не очень готовы, к тому же хорошо катили.
– Как на протяжении турнира было справляться со статусом фаворитов?
– Это дополнительное давление, вы видели, как мы с чехами начинали, как сегодня, очень осторожно. Так что дополнительное давление не помогает.
– Вы вошли в "Тройной золотой клуб", насколько это важно?
– Если честно, не успел даже об этом подумать, хотя раньше мне такие вопросы задавали. Это была мечта, она сбылась, сейчас надо придумывать новую мечту!
zoolord
Остался кубок мира.
15:06
Мальчиш-Кибальчиш
Павел возвращайся домой в Ёбург. Авто скоро покатит, а что может быть лучше победы с клубом где начинал!?
12:42