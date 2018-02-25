Павел Дацюк: "Надо придумывать новую мечту!"

Нападающий сборной России Павел Дацюк поделился эмоциями от победы на Олимпийских играх. Финальная встреча против Германии завершилась со счетом 4:3.

– Конечно, не такого ждали, но хорошо, что с божьей помощью все получилось! На скамейке у всех сердце остановилось во время той атаки, когда Гусев забил. А потом, когда шайба залетела в ворота, все ожили. После второго гола Гусева допустили ошибку, немного раскрепостились. Главное, что все хорошо закончилось.

– В чем была главная трудность в матче с немцами?

– Они дисциплинированно играли, создавали в углах большинство, к чему мы оказались не очень готовы, к тому же хорошо катили.

– Как на протяжении турнира было справляться со статусом фаворитов?

– Это дополнительное давление, вы видели, как мы с чехами начинали, как сегодня, очень осторожно. Так что дополнительное давление не помогает.

– Вы вошли в "Тройной золотой клуб", насколько это важно?

– Если честно, не успел даже об этом подумать, хотя раньше мне такие вопросы задавали. Это была мечта, она сбылась, сейчас надо придумывать новую мечту!