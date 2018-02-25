12:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Павел Дацюк: "Надо придумывать новую мечту!"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zoolord

Остался кубок мира.

15:06

Мальчиш-Кибальчиш

Павел возвращайся домой в Ёбург. Авто скоро покатит, а что может быть лучше победы с клубом где начинал!?

12:42

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