Павел Дацюк: "Если вы немного вопросов зададите, я успею больше восстановиться"

Нападающий сборной России Павел Дацюк поделился мнением о полуфинальном матче Олимпиады-2018 с Чехией (3:0).
- На самом деле, игра была очень напряженной, все боялись ошибиться, - рассказал Дацюк.
- Вспомните эпизод, когда отдали на Гусева.
- Сейчас уже все забыл. Готовимся к следующей игре.
- Вы пробежали больше всех, скорость 36 км/ч. Откуда силы?
- В хоккей нужно играть, а не бегать.
- Свежесть на следующий матч останется?
- У нас будет время восстановиться. Если вы немного вопросов зададите, я успею больше восстановиться.
- Чехи удивили?
- Они сыграли очень хорошо, комбинационный хоккей, быстрый, сконцентрированный на атаку.
- Францоуз напоминает Гашека?
- Это вы писали… Реклама - двигатель торговли.
- Игра в обороне удалась абсолютно, верно?
- Это не так, у наших ворот было много моментов. Василий Кошечкин здорово сыграл. Важная игра впереди.
- Пять Олимпиад за плечами, и наконец-то финал - есть какое-то особенное чувство?
- Впереди еще одна игра. (Игорь РАБИНЕР)