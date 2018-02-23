Павел Дацюк: "Если вы немного вопросов зададите, я успею больше восстановиться"

Нападающий сборной России Павел Дацюк поделился мнением о полуфинальном матче Олимпиады-2018 с Чехией (3:0).

- На самом деле, игра была очень напряженной, все боялись ошибиться, - рассказал Дацюк.

- Вспомните эпизод, когда отдали на Гусева.

- Сейчас уже все забыл. Готовимся к следующей игре.

- Вы пробежали больше всех, скорость 36 км/ч. Откуда силы?

- В хоккей нужно играть, а не бегать.

- Свежесть на следующий матч останется?

- У нас будет время восстановиться. Если вы немного вопросов зададите, я успею больше восстановиться.

- Чехи удивили?

- Они сыграли очень хорошо, комбинационный хоккей, быстрый, сконцентрированный на атаку.

- Францоуз напоминает Гашека?

- Это вы писали… Реклама - двигатель торговли.

- Игра в обороне удалась абсолютно, верно?

- Это не так, у наших ворот было много моментов. Василий Кошечкин здорово сыграл. Важная игра впереди.

- Пять Олимпиад за плечами, и наконец-то финал - есть какое-то особенное чувство?

- Впереди еще одна игра. (Игорь РАБИНЕР)