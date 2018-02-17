Павел Буре: "Шипачев и Марченко не в заявке? Победный состав не меняют"

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре высказал предположение о том, почему в заявку на матч между сборными России и США в групповом турнире Олимпиады-2018 не включены нападающий Вадим Шипачев и защитник Алексей Марченко. Оба игрока пропустили также матч со Словенией (8:2).

– В любом командном виде спорта есть поговорка: победный состав не меняют. Если ты выигрываешь – значит, делаешь все правильно, – цитирует "Р-Спорт" Буре. – Не всегда всем находится место в основном составе. Это не умаляет заслуг Шипачева и Марченко. Просто это решение тренерского штаба. Игра против США будет очень непростой и принципиальной. И совершенно неважно, какой у них при этом будет состав.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь