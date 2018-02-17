13:29 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Павел Буре: "Шипачев и Марченко не в заявке? Победный состав не меняют"

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Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре высказал предположение о том, почему в заявку на матч между сборными России и США в групповом турнире Олимпиады-2018 не включены нападающий Вадим Шипачев и защитник Алексей Марченко. Оба игрока пропустили также матч со Словенией (8:2).

– В любом командном виде спорта есть поговорка: победный состав не меняют. Если ты выигрываешь – значит, делаешь все правильно, – цитирует "Р-Спорт" Буре. – Не всегда всем находится место в основном составе. Это не умаляет заслуг Шипачева и Марченко. Просто это решение тренерского штаба. Игра против США будет очень непростой и принципиальной. И совершенно неважно, какой у них при этом будет состав.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180217/1132758453.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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шаша2

Буре бы рот закрыть и не открывать-авось за умного сойдёт.

14:03 17 февраля

gibson

Это блажь.

14:00 17 февраля

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