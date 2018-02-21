Павел Буре: "Сборной России не нужно менять победный состав на полуфинал Олимпиады"

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре отметил, что сборной России не нужно вносить коррективы в звенья на полуфинальный матч Игр-2018 против команды Чехии. Напомним, что встреча состоится 23 февраля в 10.40 по московскому времени.

– Соперник не важен. Нам надо думать о том, как мы сами будем играть, – цитирует "Р-Спорт" Буре. – Я уже говорил раньше: победный состав не меняют. Играя в этих сочетаниях, нашей сборной удается побеждать. Так что вносить коррективы в звенья, на мой взгляд, не нужно.

В первом периоде матча с норвежцами наша команда сделала хороший задел. Норвежцы всего дважды бросили в створ ворот. Игра немножко выровнялась, когда счет уже был 5:1 в нашу пользу. Но ребята играли с запасом и спокойно довели матча до победы. Отмечу, что многие игроки забили дебютные шайбы на Олимпиаде. Это вселит в них дополнительную уверенность. Вообще, в нашей команде любой игрок может забить гол.