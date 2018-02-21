Павел Буре: "Почему у России по-настоящему сильная команда на Играх – потому что на подготовку было потрачено несколько лет"

Бывший нападающий сборной России​ Павел Буре в интервью "СЭ" отметил, что российская команда является сильнейшей на Играх-2018, так как подготовка велась целенаправленно несколько лет. Сегодня российским хоккеистам предстоит сыграть в 1/4 финала с Норвегией, начало матча в 10.40 по московскому времени.

– Вы согласны, что сборная России выше всех в Пхенчхане на две головы?

– Конечно. Все же все понимают. Наши ребята молодцы. Почему у нас по-настоящему сильная команда – потому что те люди, которые готовили ее, потратили на это несколько лет. Целенаправленно возвращали игроков из-за океана. Огромная работа проведена, приятно это видеть. А остальные – я даже не знаю. Понятно, какой уровень – скажем так.

– А если брать общее состояние хоккея? На мой взгляд, до того же Нагано – как до Луны.

– Нагано – первая Олимпиада среди профессионалов. Естественно, она выделялась.

– Ковальчук перекрыл ваш рекорд – у него теперь 13 шайб на Играх. Правда, для него это пятая. Вы рады за Илью? Считаете ли его в какой-то мере своим наследником?

– Всегда радуюсь, когда кто-то добивается высоких результатов. Но я совершенно серьезно даже не знал о каких-то рекордах. Илья играет сейчас, я – тогда. Каждому свое. (Игорь ЕРОНКО)

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