Павел Буре: "На пути наших хоккеисток было много трудностей"

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре поздравил женскую сборную России по хоккею с выходом в полуфинал олимпийского турнира. В 1/4 финала на Играх в Пхенчхане россиянки обыграли Швейцарию со счетом 6:2, а в полуфинале сыграют с Канадой.

– Хочу поздравить наших девушек с хорошим результатом. Попасть в четверку было непросто. Это уже достижение, но девушки будут бороться дальше, – цитирует "Р-Спорт" Буре. – Очень приятно было видеть игру нашей команды в непросто складывающемся матче. Было видно, что ФХР провела большую работу, которая длилась на протяжении нескольких лет, чтобы улучшить результат прошлых Игр и впервые в истории выйти в полуфинал.

Знаю, что в женской сборной работают те же технологии, что и в мужской. Есть скаутинг, продвинутая статистика, видеоанализ. Текущий результат – пока промежуточный, но в любом случае, это общая заслуга игроков, тренеров и всех людей, кто занимается женским хоккеем. Отстранение нескольких спортсменок от Игр не сказалось на подготовке, но все равно на пути нашей команды было много трудностей. Но они не помешали выйти в полуфинал.

Конечно, женский хоккей в нашей стране – относительно молодой вид спорта. Канада и США пока впереди, с ними очень тяжело бороться на равных. Но прогресс в нашем развитии все равно виден. Мы уже не проигрываем с такими разгромными счетами, как раньше, а на молодежном уровне мы их однажды уже обыграли. Развитие идет, просто нужно время.

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