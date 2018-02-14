Павел Буре: "Даже не знаю, кто играет у словаков. Несмотря на поражение, Россия - фаворит"

Знаменитый нападающий Павел Буре после матча Россия - Словакия (2:3) отметил, что не смотрел всю игру. По его словам, Олимпиада для него не особо интересна, так как там нет игроков из НХЛ.
- Честно говоря, видел только пять минут сегодняшнего матча, - заявил Буре. - Мне не особо интересно смотреть турнир, на котором не играют лучшие хоккеисты планеты. Даже не знаю, кто играет у словаков. Что касается результата, может дело в волнении. Несмотря на поражение, сборная России остается фаворитом. Сейчас все кинутся их критиковать за проигрыш. Пожелаем нашим ребятам сделать выводы и идти вперед. (Евгений БЕЛОУСОВ)
ЮКИ
паша,Не смеши наши тапочки!Россия НЕхоккейная страна!
19:07 14 февраля
механик39
А Буре это кто ,часовой мастер ?
19:04 14 февраля
pigg28
Думаю Дацюк и Кошельчук через 2-3 олимпиады должны выстрелить...а что они после будут блееть, кто им помешал.
18:32 14 февраля
echo2011
Интересно,уверен ли Буре,что в Словакии знают кого-то из россиян,кроме Дацюка и Ковальчука?
18:31 14 февраля
AK-09
Причина поражения лежит на поверхности.Словакия более классная команда.И,хоккеисты Словакии, по всем показателям, выше хоккеистов из команды,Красная телега,кроме зарплатной ведомости.
18:30 14 февраля
кузяка
Рад, что усатому латышскому гопнику и всему бомонду и админресурсу КХЛ, сбили спесь. И еще добавлю пустого понтореза Кошельчука-поцреота.
18:25 14 февраля
fan18
Вместо того, чтобы считать себя фаворитами, надо играть. Что же они будут делать с канадцами? Уже не знаю, смотреть ли остальные игры. Сплошное разочарование для болельщиков. Хоккеисты, учитесь у наших девочек фигуристок! Воистину есть женщины в русских селениях! А где мужики?!
18:15 14 февраля
SS-1525-Sergey
OAR - Словакия был матч, но ни как не РФ. не правильный вопрос и неправильный ответ Пашка дал!
18:09 14 февраля
Stolbun
после 1/4 домой фавориты...
18:08 14 февраля
genry2012
наши в пролёте! какие фавориты? я сам спортсмен! фавориты видны на пьедестале. а так играть... будем посмотреть как говорят молдаване.
18:07 14 февраля
zenit-2017
karlikf1 И слава богу, что нет. Вперёд ногами бы всех вынесли. Я имею в виду канадцев. Какие фавориты, чего он городит! Фавориты не проигрывают словакам, при всём уважении к последним. Пустые слова, я им не верю. Просто я смотрел эту игру и ничего от фаворита турнира в игре нашей сборной я что-то не обнаружил, играли две равные по силе команды, одна проявила мужество и волю к победе, другая ничего не проявила. Вот и всё. 17:52 Тоже смотрел все игру и полностью поддерживаю
18:05 14 февраля
karlikf1
И слава богу, что нет. Вперёд ногами бы всех вынесли. Я имею в виду канадцев. Какие фавориты, чего он городит! Фавориты не проигрывают словакам, при всём уважении к последним. Пустые слова, я им не верю. Просто я смотрел эту игру и ничего от фаворита турнира в игре нашей сборной я что-то не обнаружил, играли две равные по силе команды, одна проявила мужество и волю к победе, другая ничего не проявила. Вот и всё.
17:52 14 февраля
СЕРХИО76
П.Буре виднее. Конечно фаворит. Но как бы не повторился 2000г.
17:49 14 февраля