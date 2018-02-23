18:46 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Патрик Торесен: "Вижу золото Олимпиады в глазах своих партнеров по СКА с 1 декабря"

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Нападающий сборной Норвегии и СКА Патрик Торесен не сомневается в победе сборной России над командой Германии в финале Олимпиады в Пхенчхане. Сегодня бундестим в полуфинале Игр-2018 победила сборную Канады со счетом 4:3.  

- Сборная Германии. Вау! Люблю истории про аутсайдеров. Однако я вижу золото в глазах своих партнеров по СКА с 1 декабря. В воскресенье они получат его, - написал Торесен в Твиттере.

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Кто бы ни победил, но через четыре года НХЛ отпустит своих игроков, я уверен.

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