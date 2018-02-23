Патрик Торесен: "Вижу золото Олимпиады в глазах своих партнеров по СКА с 1 декабря"

Нападающий сборной Норвегии и СКА Патрик Торесен не сомневается в победе сборной России над командой Германии в финале Олимпиады в Пхенчхане. Сегодня бундестим в полуфинале Игр-2018 победила сборную Канады со счетом 4:3.

- Сборная Германии. Вау! Люблю истории про аутсайдеров. Однако я вижу золото в глазах своих партнеров по СКА с 1 декабря. В воскресенье они получат его, - написал Торесен в Твиттере.

Team Germany.... WOW🙈🙈 love underdog story’s, but I been seeing GOLD in my SKA teammates eyes since 1 December. On Sunday they will get it🇷🇺 @hcSKA – Patrick Thoresen (@Thoresen41) 23 февраля 2018 г.

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