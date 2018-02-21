Патрик Торесен: "В глазах у русских – золото"

Нападающий сборной Норвегии по хоккею Патрик Торесен отметил настрой сборной России в четвертьфинальном матче на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне обыграли норвежцев со счетом 6:1 и вышли в полуфинал, где встретятся с Чехией.
– Русские вышли с невероятным настроем в первом периоде, они очень мотивированы, я видел золото в глазах у ребят, – подчеркнул Торесен. – Мы ничего не смогли поделать с атакой соперника.
– Способен ли кто-то остановить Россию на этой Олимпиаде?
– В одной игре может случиться все что угодно. Посмотрим на Финляндию и Швецию, это тоже хорошие команды. Но если честно – такого нападения, как у России, здесь нет ни у кого. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Онлайн-трансляция матча Россия - Норвегия - здесь //
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь
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Что еще этот хоккеист-астматик из страны спортсменов-астматиков тут делает, пусть забирает свою часть доз и вокзал-Сеул-С.-Петербург(транзитом через Осло)
13:45