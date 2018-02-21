Патрик Торесен: "В глазах у русских – золото"

Нападающий сборной Норвегии по хоккею Патрик Торесен отметил настрой сборной России в четвертьфинальном матче на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне обыграли норвежцев со счетом 6:1 и вышли в полуфинал, где встретятся с Чехией.

– Русские вышли с невероятным настроем в первом периоде, они очень мотивированы, я видел золото в глазах у ребят, – подчеркнул Торесен. – Мы ничего не смогли поделать с атакой соперника.

– Способен ли кто-то остановить Россию на этой Олимпиаде?

– В одной игре может случиться все что угодно. Посмотрим на Финляндию и Швецию, это тоже хорошие команды. Но если честно – такого нападения, как у России, здесь нет ни у кого. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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