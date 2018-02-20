Патрик Торесен: "Постараемся одолеть Россию"

Нападающий сборной Норвегии и СКА Патрик Торесен подвел итоги матча с командой Словении (2:1), отметив, что доволен результатом. По его словам, он верит в победу над Россией в четвертьфинале Олимпиады в Пхенчхане.
– Против России придется трудно, учитывая, что 15 хоккеистов из СКА в составе соперника?
– Будет довольно странно им противостоять. Как будто выйду на тренировку с теми же парнями, что и в клубе. Жду этого с нетерпением.
– Верите в "Чудо на льду"?
– Разумеется.
– Как оцениваете шансы с россиянами?
– Постараемся их одолеть.
– Считаете, это реально?
– Конечно, это спорт. Здесь нужно верить в себя. Уверен в нашей команде, что мы можем хорошо сыграть против главного фаворита.
– У вас были шансы обыграть Россию в Сочи, когда уступили 0:4?
– Да. Радулову очень повезло с первым голом. Он ударил по коньку Холеса, поэтому мы проиграли.
– Тренеры спрашивали вас про россиян?
– Им и так известно многое. Они просмотрели много видеонарезок и матчей КХЛ. Может мы еще обсудим нюансы их большинства и манеру поведения в нем конкретных парней. Однако нельзя быть до конца готовым, ведь их уровень мастерства запределен. Каждому игроку нужно постараться предвидеть развитие каждого эпизода.
– Что скажете Илье Ковальчуку при встрече?
– Тебе лучше быть готовым к следующей игре. (Игорь РАБИНЕР)
Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады
hrenobl68
Бравые викинги, хорошо, что они так воинственны.Не дадут нашим расслабиться , потому что проиграть сборная России может только себе, а выиграть у кого угодно.
22:52 20 февраля
igorx70
Главное чтобы норвежцы на матч коньки одели,а не лыжи.Тогда точно их порвем!
19:53 20 февраля
Весёлый®
жалко норвежцев - жрать столько химии ради минутной славы..
17:54 20 февраля
Весёлый®
"– Постараемся их одолеть." одолельшик хренов)
17:53 20 февраля
Основной
Цивилизация против лживых допингеров. Битва века!!-)
17:47 20 февраля
aech_63
Сдаётся мне, что хоккеистам-астматикам придётся ответить за астматиков-лыжников, астматиков-биатлонистов, и так же и всех прочих норвежских противников "солнечного загара". "Дракон" викингов бесславно затонет на побережья речушки Пхёнчханган.
17:47 20 февраля
Ded vsegda odet
Победят если им Тор рагнарёк поможет
17:32 20 февраля
Lars Berger
Последний ответ звучит двояко...) При любых раскладах Патрик будет прав...)
17:02 20 февраля
lev48
Бах-Родченков союз 321....ты,осёл,у тебя и ник соответствующий.Если не поймают настоящих Баха и Родченкова,то тебя расстреляют 2 раза.Страна требует героев,а п...а рожает таких как ты "патриотов".
16:46 20 февраля
Бах-Родченков союз 321
lev48 ты и так дурак,зачем тебе нажираться.Или трезвому не скачится?
15:51 20 февраля
lev48
Патрик,уважь,прошу тебя и посади со своими соотечественниками этих блатарей на грешную землю.Нажрусь от радости по этому поводу,а то у России итак уже в копилке 25 золотых,30 серебряных и 120 бронзовых медалей и эта будет с явным перебором.
15:46 20 февраля
Москвич1985
нормальная фраза Торесена. Не будет же он говорить, что Норвегия не будет биться, и заранее поздравлять Россию с победой!)
15:07 20 февраля
марселос уолес
Не Олимпиада, а какой-то междусобойчик питерских коней.
14:55 20 февраля
xcb
Наши раскатают норгов 7:0 в сухую к Мутко не ходи...
14:37 20 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
пора заливать в вену лекарство от астмы)))
14:23 20 февраля
ymovan
Как знать, может и одолеют...
14:21 20 февраля
Al Rains
Берегите свою половинку Шпицбергена лучше...по тихому...))) и про злодеяния Видкуна Квислинга не забывайте...
14:12 20 февраля
shur
Увеличьте в несколько раз дозу против астмы, тогда что-нибудь и получится.
14:09 20 февраля
pereyra72
Ещё один гном,которому что-то помешало обыграть Россию в Сочи! Клоун штопаный!
14:06 20 февраля