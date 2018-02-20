Патрик Торесен: "Постараемся одолеть Россию"

Нападающий сборной Норвегии и СКА Патрик Торесен подвел итоги матча с командой Словении (2:1), отметив, что доволен результатом. По его словам, он верит в победу над Россией в четвертьфинале Олимпиады в Пхенчхане.

– Против России придется трудно, учитывая, что 15 хоккеистов из СКА в составе соперника?

– Будет довольно странно им противостоять. Как будто выйду на тренировку с теми же парнями, что и в клубе. Жду этого с нетерпением.

– Верите в "Чудо на льду"?

– Разумеется.

– Как оцениваете шансы с россиянами?

– Постараемся их одолеть.

– Считаете, это реально?

– Конечно, это спорт. Здесь нужно верить в себя. Уверен в нашей команде, что мы можем хорошо сыграть против главного фаворита.

– У вас были шансы обыграть Россию в Сочи, когда уступили 0:4?

– Да. Радулову очень повезло с первым голом. Он ударил по коньку Холеса, поэтому мы проиграли.

– Тренеры спрашивали вас про россиян?

– Им и так известно многое. Они просмотрели много видеонарезок и матчей КХЛ. Может мы еще обсудим нюансы их большинства и манеру поведения в нем конкретных парней. Однако нельзя быть до конца готовым, ведь их уровень мастерства запределен. Каждому игроку нужно постараться предвидеть развитие каждого эпизода.

– Что скажете Илье Ковальчуку при встрече?

– Тебе лучше быть готовым к следующей игре. (Игорь РАБИНЕР)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады