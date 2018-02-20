13:59 20 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Патрик Торесен: "Постараемся одолеть Россию"

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Нападающий сборной Норвегии и СКА Патрик Торесен подвел итоги матча с командой Словении (2:1), отметив, что доволен результатом. По его словам, он верит в победу над Россией в четвертьфинале Олимпиады в Пхенчхане.

– Против России придется трудно, учитывая, что 15 хоккеистов из СКА в составе соперника?

– Будет довольно странно им противостоять. Как будто выйду на тренировку с теми же парнями, что и в клубе. Жду этого с нетерпением.

– Верите в "Чудо на льду"?

– Разумеется.

– Как оцениваете шансы с россиянами?

– Постараемся их одолеть.

– Считаете, это реально?

– Конечно, это спорт. Здесь нужно верить в себя. Уверен в нашей команде, что мы можем хорошо сыграть против главного фаворита.

– У вас были шансы обыграть Россию в Сочи, когда уступили 0:4?

– Да. Радулову очень повезло с первым голом. Он ударил по коньку Холеса, поэтому мы проиграли.

– Тренеры спрашивали вас про россиян?

– Им и так известно многое. Они просмотрели много видеонарезок и матчей КХЛ. Может мы еще обсудим нюансы их большинства и манеру поведения в нем конкретных парней. Однако нельзя быть до конца готовым, ведь их уровень мастерства запределен. Каждому игроку нужно постараться предвидеть развитие каждого эпизода.

– Что скажете Илье Ковальчуку при встрече?

– Тебе лучше быть готовым к следующей игре. (Игорь РАБИНЕР)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады

 

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КОММЕНТАРИИ (19)
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hrenobl68

Бравые викинги, хорошо, что они так воинственны.Не дадут нашим расслабиться , потому что проиграть сборная России может только себе, а выиграть у кого угодно.

22:52 20 февраля

igorx70

Главное чтобы норвежцы на матч коньки одели,а не лыжи.Тогда точно их порвем!

19:53 20 февраля

Весёлый®

жалко норвежцев - жрать столько химии ради минутной славы..

17:54 20 февраля

Весёлый®

"– Постараемся их одолеть." одолельшик хренов)

17:53 20 февраля

Основной

Цивилизация против лживых допингеров. Битва века!!-)

17:47 20 февраля

aech_63

Сдаётся мне, что хоккеистам-астматикам придётся ответить за астматиков-лыжников, астматиков-биатлонистов, и так же и всех прочих норвежских противников "солнечного загара". "Дракон" викингов бесславно затонет на побережья речушки Пхёнчханган.

17:47 20 февраля

Ded vsegda odet

Победят если им Тор рагнарёк поможет

17:32 20 февраля

Lars Berger

Последний ответ звучит двояко...) При любых раскладах Патрик будет прав...)

17:02 20 февраля

lev48

Бах-Родченков союз 321....ты,осёл,у тебя и ник соответствующий.Если не поймают настоящих Баха и Родченкова,то тебя расстреляют 2 раза.Страна требует героев,а п...а рожает таких как ты "патриотов".

16:46 20 февраля

Бах-Родченков союз 321

lev48 ты и так дурак,зачем тебе нажираться.Или трезвому не скачится?

15:51 20 февраля

lev48

Патрик,уважь,прошу тебя и посади со своими соотечественниками этих блатарей на грешную землю.Нажрусь от радости по этому поводу,а то у России итак уже в копилке 25 золотых,30 серебряных и 120 бронзовых медалей и эта будет с явным перебором.

15:46 20 февраля

Москвич1985

нормальная фраза Торесена. Не будет же он говорить, что Норвегия не будет биться, и заранее поздравлять Россию с победой!)

15:07 20 февраля

марселос уолес

Не Олимпиада, а какой-то междусобойчик питерских коней.

14:55 20 февраля

xcb

Наши раскатают норгов 7:0 в сухую к Мутко не ходи...

14:37 20 февраля

Тропическая гемангиома Мовсисяна

пора заливать в вену лекарство от астмы)))

14:23 20 февраля

ymovan

Как знать, может и одолеют...

14:21 20 февраля

Al Rains

Берегите свою половинку Шпицбергена лучше...по тихому...))) и про злодеяния Видкуна Квислинга не забывайте...

14:12 20 февраля

shur

Увеличьте в несколько раз дозу против астмы, тогда что-нибудь и получится.

14:09 20 февраля

pereyra72

Ещё один гном,которому что-то помешало обыграть Россию в Сочи! Клоун штопаный!

14:06 20 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!