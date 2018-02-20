Патрик Торесен: "Насладимся победой и начнем готовиться игре с Россией"

Нападающий сборной Норвегии и СКА Патрик Торесен подвел итоги матча с командой Словении (2:1), отметив, что доволен результатом. По его словам, нужно насладиться победой и готовиться к предстоящей встрече с Россией в четвертьфинале Олимпиады в Пхенчхане.

- Словенцы значительно лучше провели первый период, - заявил Торесен. - Мы много удалялись, а у них хорошее большинство. После перерыва мы действовали поинтереснее, создали много моментов, а наш вратарь Ларс классно подтащил. В целом я удовлетворен результатом.

- Ваша команда уже вошла в историю, впервые дойдя до четвертьфинала.

- Верно, мы никогда там не играли, это для нас новый вызов. Сегодня насладимся победой и начнем готовиться игре с Россией.

- Каково добиться такого успеха вместе с братом и под руководством отца?

- Отлично. Они делают свою работу, я - свою. (Игорь РАБИНЕР)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады