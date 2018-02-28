Патриарх Кирилл: "Победа хоккейной сборной была очень нужна нашему народу"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил важность победы сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пхенхчхане. В финале против сборной Германии подопечные Олега Знарка, уступая 2:3 на последней минуте, перевели матч в овертайм и забросили решающую шайбу.

– То, что с вами произошло, многие назвали чудом, чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете практически победу, – цитирует ТАСС Патриарха Кирилла. – Эта победа очень была нужна нашему народу. Это не просто победа в матче, это очень важная победа, которая поддержала дух нашего народа.