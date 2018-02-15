Панарин - о поражении России: "Конечно, мы сильнее Словакии. Но в одном матче все может быть"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметил, что поражение России от Словакии (2:3) на Олимпиаде-2018 сплотит россиян. Форвард также добавил, что ему не особо нравится форма ОАР.
– Смотрели матч Словакия – Россия?
– Нет, я спал в это время. Видел хайлайты. Вроде неплохо играли, но нервничали. Все будет нормально.
– От российской команды все ждут золота.
– Это создает только дополнительное давление. Надеюсь, что ребята будут играть в хоккей, а не думать о чем-то другом.
– Такие поражения сплачивают команду?
– Конечно. Да групповой этап ни о чем не говорит. Мы в Баффало тоже проигрывали. Много команд начинали с поражений.
– У словаков ни одного игрока из "Слована", а у нас почти все из СКА и ЦСКА. Что это говорит об уровне КХЛ?
– Зачем сравнивать? Я читал одно интервью, в котором словак говорил, что русские переиграли бы нас в серии. Конечно, Россия сильнее. Но в одном матче все может быть. Это же не плей-офф до четырех побед.
– Пристально следите за турниром?
– Буду смотреть дома. Ребят не трогаем, им есть, о чем подумать. Поддержал их постом в Инстаграме.
– Форма ОАР понравилась?
– Мне лично не особо, но в целом нормально.
– Другие виды смотрите?
– Фигурное катание. Когда наш молодой парень Михаил Коляда падал несколько раз, я чуть не заплакал. Не представляю, как они справляются психологически.
– Сами другими видами спорта занимаетесь?
– На санках с горки, если только (улыбается).
– В керлинге зато бронзу взяли.
– Да, слышал. Говорят, там есть симпатичная девушка. Да и вообще там все молодые и красивые. (Андрей СЕРЫЙ).
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Конечно сильнее по именам и количеству миллионеров в команде. Не спорю, может и победят словенцев, может и американцев, дело не в этом, нет игры. Уверен, что выходили спустя рукава, думали, а легко обыграем. А как случилось проигрывать и все, привет. Это к тому, что практика показывает, то, что сложно наладить игру за короткий период времени, я бы сказал, что не возможно.
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