Панарин - о поражении России: "Конечно, мы сильнее Словакии. Но в одном матче все может быть"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметил, что поражение России от Словакии (2:3) на Олимпиаде-2018 сплотит россиян. Форвард также добавил, что ему не особо нравится форма ОАР.

– Смотрели матч Словакия – Россия?

– Нет, я спал в это время. Видел хайлайты. Вроде неплохо играли, но нервничали. Все будет нормально.

– От российской команды все ждут золота.

– Это создает только дополнительное давление. Надеюсь, что ребята будут играть в хоккей, а не думать о чем-то другом.

– Такие поражения сплачивают команду?

– Конечно. Да групповой этап ни о чем не говорит. Мы в Баффало тоже проигрывали. Много команд начинали с поражений.

– У словаков ни одного игрока из "Слована", а у нас почти все из СКА и ЦСКА. Что это говорит об уровне КХЛ?

– Зачем сравнивать? Я читал одно интервью, в котором словак говорил, что русские переиграли бы нас в серии. Конечно, Россия сильнее. Но в одном матче все может быть. Это же не плей-офф до четырех побед.

– Пристально следите за турниром?

– Буду смотреть дома. Ребят не трогаем, им есть, о чем подумать. Поддержал их постом в Инстаграме.

– Форма ОАР понравилась?

– Мне лично не особо, но в целом нормально.

– Другие виды смотрите?

– Фигурное катание. Когда наш молодой парень Михаил Коляда падал несколько раз, я чуть не заплакал. Не представляю, как они справляются психологически.

– Сами другими видами спорта занимаетесь?

– На санках с горки, если только (улыбается).

– В керлинге зато бронзу взяли.

– Да, слышал. Говорят, там есть симпатичная девушка. Да и вообще там все молодые и красивые. (Андрей СЕРЫЙ).

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