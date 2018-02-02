14:34 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олимпийская хоккейная сборная России сыграла в бенди

Василий КОШЕЧКИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Василий КОШЕЧКИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сегодня у олимпийской сборной России состоялась необычная тренировка: команда Олега Знарка сыграла не в привычный для себя хоккей с шайбой, а в хоккей с мячом. Любопытно, что в данный момент в Хабаровске проходит чемпионат мира по бенди. Сегодня российская команда, разгромив Германию со счетом 26:1, вышла в полуфинал турнира.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hrenobl68

Во времена Союза , как правило, все хоккеисты отлично играли в смежные игровые виды. Отлично развивает игровые навыки. В свое время всех перешедших в хоккей с шайбой из хоккея с мячом отличало отличное катание.

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