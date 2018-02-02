Олимпийская хоккейная сборная России сыграла в бенди

Сегодня у олимпийской сборной России состоялась необычная тренировка: команда Олега Знарка сыграла не в привычный для себя хоккей с шайбой, а в хоккей с мячом. Любопытно, что в данный момент в Хабаровске проходит чемпионат мира по бенди. Сегодня российская команда, разгромив Германию со счетом 26:1, вышла в полуфинал турнира.
hrenobl68
Во времена Союза , как правило, все хоккеисты отлично играли в смежные игровые виды. Отлично развивает игровые навыки. В свое время всех перешедших в хоккей с шайбой из хоккея с мячом отличало отличное катание.
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