Олимпиада. Словакия - Россия. Запись матча

В стартовом матче хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 сборная России уступила Словакии - 2:3.
На шайбы Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова в первом периоде словаки ответили голами Петера Олвецки и Мартина Бакоша. Победную шайбу в третьей 20-й минутке забросил Петер Черешняк.
В пятницу, 16 февраля, россияне сыграют со Словенией. Заключительный матч предварительного раунда Игр в Пхенчхане команда Олега Знарка проведет в субботу, 17 февраля. Ее соперником станет сборная США.
Полная запись матча Олимпиады-2018 Словакия - Россия доступна по ссылке ниже.
Трансляция матча Словакия - Россия //
Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь
igogohruhru
Овечкин вроде хотел посмотреть, киньте ему ссылку.
22:07 14 февраля
Pyatochok
Почему "неожиданно"? Всё идёт по плану! Потом продуем словенцам, а потом пиндостудентам! Всё как в Сочах!
21:14 14 февраля
dt
Вы садисты что ли?
20:29 14 февраля