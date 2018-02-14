20:10 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олимпиада. Словакия - Россия. Запись матча

Сегодня. Каннын. Словакия - Россия - 3:2. Россияне неожиданно проиграли на старте Олимпиады. Фото REUTERS
Сегодня. Каннын. Словакия - Россия - 3:2. Россияне неожиданно проиграли на старте Олимпиады. Фото REUTERS
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В стартовом матче хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 сборная России уступила Словакии - 2:3.

На шайбы Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова в первом периоде словаки ответили голами Петера Олвецки и Мартина Бакоша. Победную шайбу в третьей 20-й минутке забросил Петер Черешняк.

В пятницу, 16 февраля, россияне сыграют со Словенией. Заключительный матч предварительного раунда Игр в Пхенчхане команда Олега Знарка проведет в субботу, 17 февраля. Ее соперником станет сборная США.

Полная запись матча Олимпиады-2018 Словакия - Россия доступна по ссылке ниже.

Трансляция матча Словакия - Россия //
Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igogohruhru

Овечкин вроде хотел посмотреть, киньте ему ссылку.

22:07 14 февраля

Pyatochok

Почему "неожиданно"? Всё идёт по плану! Потом продуем словенцам, а потом пиндостудентам! Всё как в Сочах!

21:14 14 февраля

dt

Вы садисты что ли?

20:29 14 февраля

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