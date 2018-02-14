Олимпиада. Словакия - Россия. Запись матча

Сегодня. Каннын. Словакия - Россия - 3:2. Россияне неожиданно проиграли на старте Олимпиады. Фото REUTERS

В стартовом матче хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 сборная России уступила Словакии - 2:3.

На шайбы Владислава Гаврикова и Кирилла Капризова в первом периоде словаки ответили голами Петера Олвецки и Мартина Бакоша. Победную шайбу в третьей 20-й минутке забросил Петер Черешняк.

В пятницу, 16 февраля, россияне сыграют со Словенией. Заключительный матч предварительного раунда Игр в Пхенчхане команда Олега Знарка проведет в субботу, 17 февраля. Ее соперником станет сборная США.

Полная запись матча Олимпиады-2018 Словакия - Россия доступна по ссылке ниже.

Трансляция матча Словакия - Россия //

Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь