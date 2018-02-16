18:00 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олимпиада. Россия - Словения. Запись матча

Пятница. Пхенчхан. Россия - Словения - 8:2. Одна из восьми шайб в воротах словенской команды. Фото REUTERS
Пятница. Пхенчхан. Россия - Словения - 8:2. Одна из восьми шайб в воротах словенской команды. Фото REUTERS

Во втором матче хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 сборная России победила Словению – 8:2.

В составе команды Олега Знарка шайбами отметились Сергей Мозякин, Илья Ковальчук (дубль), Александр Барабанов, Илья Каблуков и Кирилл Капризов (хет-трик). У проигравших точные броски на счету Яна Муршака и Жиги Панце.

В субботу, 17 февраля, россияне проведут заключительный матч предварительного раунда Игр в Пхенчхане. Соперником команды Знарка станет сборная США.

Полная запись матча Олимпиады-2018 Россия - Словения доступна по ссылке ниже.

Трансляция матча Россия - Словения //
Как России напрямую выйти в четвертьфинал? Расклады перед матчем с США //
Расписание олимпийского хоккейного турнира - здесь

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