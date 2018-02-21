Олимпиада. Россия - Норвегия. Запись матча

Мужская сборная России разгромила Норвегию со счетом 6:1 в матче 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2018.
Шайбы в составе команды Олега Знарка забросили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин.
Следующий соперник россиян - сборная Чехии. Полуфинальная игра состоится в Пхенчхане в пятницу, 23 февраля.
Полная запись матча Олимпиады-2018 Россия – Норвегия доступна по ссылке ниже.
Трансляция матча Россия – Норвегия //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Норвегии (Хоккей)
- Сергей Калинин
- Никита Гусев
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Вячеслав Войнов
- Иван Телегин