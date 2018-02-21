14:45 21 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олимпиада. Россия - Норвегия. Запись матча

Сегодня. Пхенчхан. Россия - Норвегия - 6:1. Одна из шести шайб россиян. Фото AFP
Сегодня. Пхенчхан. Россия - Норвегия - 6:1. Одна из шести шайб россиян. Фото AFP

Мужская сборная России разгромила Норвегию со счетом 6:1 в матче 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады-2018.

Шайбы в составе команды Олега Знарка забросили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин.

Следующий соперник россиян - сборная Чехии. Полуфинальная игра состоится в Пхенчхане в пятницу, 23 февраля.

Полная запись матча Олимпиады-2018 Россия – Норвегия доступна по ссылке ниже.

Трансляция матча Россия – Норвегия //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь

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