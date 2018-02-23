Олимпиада. Чехия - Россия. Запись матча

Сегодня. Пхенчхан. Чехия - Россия - 0:3. Россияне - в финале Олимпиады впервые за 20 лет. Фото AFP

Сборная России обыграла Чехию в полуфинале Олимпиады-2018 со счетом 3:0. Шайбы в составе команды Олега Знарка забросили Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.

В финале Россия сыграет с победителем пары Канада - Германия (второй полуфинал - сегодя в 15.10 по московскому времени, "СЭ" ведет онлайн-трансляцию встречи матча Канада - Германия). Главная игра олимпийского турнира пройдет в воскресенье, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени.

Обыграв сборную Чехии, Россия впервые с 1998 года пробилась в финал Олимпийских игр. Кроме того, россияне гарантировали себе первые с 2002 года медали Олимпиады. Напомним, в 2006 году наша сборная стала четвертой, а в 2010 и 2014 годах вылетела в четвертьфинале.

Полная запись матча Олимпиады-2018 Чехия - Россия доступна по ссылке ниже.

Трансляция матча Чехия - Россия //

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