Ольга Сосина: "Простите, что не оправдали надежды"

Капитан женской сборной России Ольга Сосина по хоккею поделилась впечатлениями от матча за бронзу с Финляндией (2:3) на Олимпиаде. Она извинилась за поражение.

– Что не получилось?

– Второй период.

– Но вы же героически играли.

– Почему? Опять пропустили быстрый гол. Потом команда показала, что мы можем бороться, что нам все по силам. Чуть-чуть не хватило. Мы чувствовали поддержку всех.

– Матч этот будете пересматривать?

– Не думаю. Могли выиграть, но не получилось.

– Эту игру не сравнить с матчем в группе.

– Верно. Любую игру за медали на Олимпиаде не сравнить ни с чем. Простите, что не оправдали надежды. (Юрий ГОЛЫШАК)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018