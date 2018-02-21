14:22 21 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ольга Сосина: "Простите, что не оправдали надежды"

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Капитан женской сборной России Ольга Сосина по хоккею поделилась впечатлениями от матча за бронзу с Финляндией (2:3) на Олимпиаде. Она извинилась за поражение.

– Что не получилось?

– Второй период.

– Но вы же героически играли.

– Почему? Опять пропустили быстрый гол. Потом команда показала, что мы можем бороться, что нам все по силам. Чуть-чуть не хватило. Мы чувствовали поддержку всех.

– Матч этот будете пересматривать?

– Не думаю. Могли выиграть, но не получилось.

– Эту игру не сравнить с матчем в группе.

– Верно. Любую игру за медали на Олимпиаде не сравнить ни с чем. Простите, что не оправдали надежды. (Юрий ГОЛЫШАК)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

Есть мнение... ты бы сначала распределение по группам посмотрел, прежде чем поднимать кому-то настроение))) все фавориты играли в одной элитной группе, и они же все потом пробились в четверку))) шведки со швейцарками одержали две победы в группе, пиная слабых азиаток))) этот "героизм" даже на дерево не тянет)))

20:25 21 февраля

Dominator777

ОЛЬГА СОСИНА: "ПРОСТИТЕ, ЧТО НЕ ОПРАВДАЛИ НАДЕЖДЫ". Вы - ОАР, не оправдали надежды, когда приняли решение ехать на олимпийский шабаш. Все, что происходит после этого - унижение России посредством ОАР.

15:03 21 февраля

John0201

ну да ладно, я тут и не надеялся ни на что, 4-е место - очень хороший результат

14:59 21 февраля

Slim Taller

У неё и так хорошее настроение.Ей запятую после четвёртой буквы в фамилии поставили.

14:54 21 февраля

Есть мнение...

А мы и не надеялись (кроме шуток). Прекрасен сам Олимпийский турнир, где проиграв пять матчей из шести, можно вплотную подобраться к пьедесталу). К следующим ОИ МОК придумает такую формулу турнира, при которой медали будут гарантированы всем участникам. Я буду рад, если моя добрая ирония, хоть немного поднимет вам настроение.

14:50 21 февраля

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