Ольга Бузова - о победе хоккеистов: "Нас ничем и никем не сломить!"

Телеведущая и модель Ольга Бузова поздравила сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде-2018. В финальном матче россияне обыграли Германию (4:3 ОТ).
"Чемпионы! Лучшие! Спасибо за победу! Нас ничем и никем не сломить! Россия, мы с тобой!" - написала Бузова в Инстаграме.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
aech_63
Эта содержательница порноДома-2 тут то что делает?
16:41
Якут Хан
А нафиг эта швабра здесь нужна?! Пропастина конченная)))
16:19
Boleijj protiv
Я думаю, комментарий Бузовой, это лучшее описание. Это и есть весь удел
16:11
0500
СЭ - Дом-3.
16:10
Есть мнение...
Ладно, хоть запомнила как выглядит флаг России)
16:09
За Россию без допинга!
Vlаdimir, ну если в России такие теперь звезды и кумиры, что поделать. Дом-2, лысый карлик и нейтральные атлеты - символы страны
16:09
0500
Правильно, СЭ - Дом-3.
16:09
Vlаdimir
"Спорт-Экспресс" подписан на инстаграм Бузовой??? А сколько еще бывших жен футболистов есть .... надо бы и на них подписаться ...
16:05
kjrfen
Ой как опустился СЭ. КАк вообще можно эту фамилию тут писать?
16:02
Thomas_Boy_
И мы счаааастливыыы!!!
16:00
alex-ls
нагните ее кто-нить и сломайте уже
15:57
Джон....Сильвер
Who is Olga Buzova? A new symbol of Russia?
15:54
Мальчиш-Кибальчиш
Ну словеса полетели кто куда...Бузёнок, детка не нужно так то уж, молчание(в твоём случае) золото.
15:50
disqus_31Ru
Наша Оля всегда с нами! )))
15:50
lapp
Хотелось бы услышать мнение об этом каждого чудака из дома2, а то тема не раскрыта
15:45