Ольга Бузова - о победе хоккеистов: "Нас ничем и никем не сломить!"

Телеведущая и модель Ольга Бузова поздравила сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде-2018. В финальном матче россияне обыграли Германию (4:3 ОТ).

"Чемпионы! Лучшие! Спасибо за победу! Нас ничем и никем не сломить! Россия, мы с тобой!" - написала Бузова в Инстаграме.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018