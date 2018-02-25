15:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ольга Бузова - о победе хоккеистов: "Нас ничем и никем не сломить!"

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Телеведущая и модель Ольга Бузова поздравила сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде-2018. В финальном матче россияне обыграли Германию (4:3 ОТ).

"Чемпионы! Лучшие! Спасибо за победу! Нас ничем и никем не сломить! Россия, мы с тобой!" - написала Бузова в Инстаграме.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (15)
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aech_63

Эта содержательница порноДома-2 тут то что делает?

16:41

Якут Хан

А нафиг эта швабра здесь нужна?! Пропастина конченная)))

16:19

Boleijj protiv

Я думаю, комментарий Бузовой, это лучшее описание. Это и есть весь удел

16:11

0500

СЭ - Дом-3.

16:10

Есть мнение...

Ладно, хоть запомнила как выглядит флаг России)

16:09

За Россию без допинга!

Vlаdimir, ну если в России такие теперь звезды и кумиры, что поделать. Дом-2, лысый карлик и нейтральные атлеты - символы страны

16:09

0500

Правильно, СЭ - Дом-3.

16:09

Vlаdimir

"Спорт-Экспресс" подписан на инстаграм Бузовой??? А сколько еще бывших жен футболистов есть .... надо бы и на них подписаться ...

16:05

kjrfen

Ой как опустился СЭ. КАк вообще можно эту фамилию тут писать?

16:02

Thomas_Boy_

И мы счаааастливыыы!!!

16:00

alex-ls

нагните ее кто-нить и сломайте уже

15:57

Джон....Сильвер

Who is Olga Buzova? A new symbol of Russia?

15:54

Мальчиш-Кибальчиш

Ну словеса полетели кто куда...Бузёнок, детка не нужно так то уж, молчание(в твоём случае) золото.

15:50

disqus_31Ru

Наша Оля всегда с нами! )))

15:50

lapp

Хотелось бы услышать мнение об этом каждого чудака из дома2, а то тема не раскрыта

15:45

Олимпиада Live!
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