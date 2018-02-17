Олег Знарок: "У американцев, наверное, задание такое было - лидеров атаковать"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с США (4:0) отметил, что он старался успокоить своих игроков. По его словам, у соперника было задание атаковать лидеров национальной команды.
- Были моменты, когда старался успокоить ребят. Чтоб не поддавались на провокации. У соперника, наверное, задание такое было - лидеров атаковать. Дацюка в начале и Ковальчука в конце. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Ru5
опять либерастня в коментах серит, эй мазохисты, расскажите о себе немного, ну там, типа, чем занимаетесь, к чему стремитесь, интересно же
19:26 17 февраля
Весёлый©
А что, в хоккее запрещено атаковать лидеров? Будем знать, век живи - век учись.
18:49 17 февраля
A_E_C
Опять у вас опечатка! У АМЕРИКАНЕЦЕВ. Не стыдно вам, грамотеи?-)
18:40 17 февраля
Lars Berger
Сегодня лидером был Прохоркин. Он и провоцировал всех подряд...)
18:36 17 февраля
PLUT-IN
И все зрители были против Знарка, да что там весь мир его не любит.
18:34 17 февраля
Рига!!!
Paranoja opjatj u Znarka.DDDD;
18:22 17 февраля