Олег Знарок: "У американцев, наверное, задание такое было - лидеров атаковать"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с США (4:0) отметил, что он старался успокоить своих игроков. По его словам, у соперника было задание атаковать лидеров национальной команды.

- Были моменты, когда старался успокоить ребят. Чтоб не поддавались на провокации. У соперника, наверное, задание такое было - лидеров атаковать. Дацюка в начале и Ковальчука в конце. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)