18:02 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олег Знарок: "У американцев, наверное, задание такое было - лидеров атаковать"

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Главный тренер сборной России  Олег Знарок после матча с США (4:0) отметил, что он старался успокоить своих игроков. По его словам, у соперника было задание атаковать лидеров национальной команды.

- Были моменты, когда старался успокоить ребят. Чтоб не поддавались на провокации. У соперника, наверное, задание такое было - лидеров атаковать. Дацюка в начале и Ковальчука в конце. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия - США // 
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

 
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Ru5

опять либерастня в коментах серит, эй мазохисты, расскажите о себе немного, ну там, типа, чем занимаетесь, к чему стремитесь, интересно же

19:26 17 февраля

Весёлый©

А что, в хоккее запрещено атаковать лидеров? Будем знать, век живи - век учись.

18:49 17 февраля

A_E_C

Опять у вас опечатка! У АМЕРИКАНЕЦЕВ. Не стыдно вам, грамотеи?-)

18:40 17 февраля

Lars Berger

Сегодня лидером был Прохоркин. Он и провоцировал всех подряд...)

18:36 17 февраля

PLUT-IN

И все зрители были против Знарка, да что там весь мир его не любит.

18:34 17 февраля

Рига!!!

Paranoja opjatj u Znarka.DDDD;

18:22 17 февраля

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