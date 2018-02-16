14:24 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олег Знарок: "Шипачев плохо себя чувствовал, но с США может сыграть"

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Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок объяснил, почему нападающий Вадим Шипачев остался в запасе на матч со Словенией (8:2). По его словам, в следующем матче с США он может сыграть.

– Почему Шипачев остался в запасе?

– Он себя плохо почувствовал. С американцами он может сыграть.

Каблуков заслужил себе место в составе на следующий матч?

– Об этом рано говорить, но сегодня он сыграл неплохо. Как и вся команда. (Дмитрий СИМОНОВ)

Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь 

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igogohruhru

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