Олег Знарок: "Шипачев плохо себя чувствовал, но с США может сыграть"

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок объяснил, почему нападающий Вадим Шипачев остался в запасе на матч со Словенией (8:2). По его словам, в следующем матче с США он может сыграть.
– Почему Шипачев остался в запасе?
– Он себя плохо почувствовал. С американцами он может сыграть.
– Каблуков заслужил себе место в составе на следующий матч?
– Об этом рано говорить, но сегодня он сыграл неплохо. Как и вся команда. (Дмитрий СИМОНОВ)
Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
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После разговора со Знарком Шипачев почувствовал себя плохо. Но врачи обещают что к следующей игре фингал под глазом рассосется.
23:59 16 февраля