Олег Знарок: "Шипачев плохо себя чувствовал, но с США может сыграть"

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок объяснил, почему нападающий Вадим Шипачев остался в запасе на матч со Словенией (8:2). По его словам, в следующем матче с США он может сыграть.

– Почему Шипачев остался в запасе?

– Он себя плохо почувствовал. С американцами он может сыграть.

– Каблуков заслужил себе место в составе на следующий матч?

– Об этом рано говорить, но сегодня он сыграл неплохо. Как и вся команда. (Дмитрий СИМОНОВ)

Трансляция матча Россия - Словения // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь