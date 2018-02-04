Олег Знарок: "Шалунова рассматриваю в качестве универсального нападающего"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после выставочного матча против "Спартака" (2:1 ОТ) назвал причину, по которой Максим Шалунов заменил Владимира Ткачева в числе резервных игроков национальной команды, которые отправляются на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан.

- Объясните причину замены Ткачева на Шалунова?

- Шалунов неплохо отыграл с белорусами.

- Шалунова вы рассматриваете как центра или крайнего?

- Как универсального нападающего. (Михаил ЗИСЛИС)

Напомним, Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).