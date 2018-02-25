Олег Знарок: "Путин и Жуков поздравили меня с победой на Олимпиаде, когда я стоял на лавке"

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о том, что случилось после победы на Олимпиаде. Напомним, национальная команда обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ.

- Все изначально называли сборную России фаворитом Олимпиады, это было проблемой по ходу турнира?

- На Олимпийских играх собрались добротные команды, поэтому считать нас фаворитами изначально не было смысла.

- Сказали ли вы что-то лично Гусеву после его шайб в третьем периоде или в овертайме, и кто вам звонил?

- Я ничего не говорил, ребята и так все понимали. Когда стоял на лавке, то мне позвонили Владимир Владимирович Путин и Александр Дмитриевич Жуков. Поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России.

- Вы говорите, что журналисты вам не помогали. А чем они могли сделать больше?

- Ничем. Я от вас помощи никогда не ждал и не жду.

- Для Дацюка и Ковальчука это была пятая Олимпиады. Просили молодых ребят сыграть и за них?

- У нас была команда. Один за всех, все за одного. У нас все могли решить. (Игорь РАБИНЕР)