Олег Знарок: "Поговорим с игроками насчет требований МОК. Санкции – вплоть до отчисления"

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал отношение команды к правилам Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов на Играх-2018.
- Проводили инструктаж для игроков, что можно и нельзя?
- Еще не проводили, но проведем. Санкции действительно жесткие, вплоть до отчисления, – отметил Знарок. (Михаил ЗИСЛИС)
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Slim Taller
Так Ковальчука можешь сразу отчислять.Он заявил,что ему правила по барабану.
19:55
kaduly
И после всего этого,нам будут говорить что мы к неграм плохо относимся
19:48
rashlim
У немца-то какие проблемы? У него даже российского паспорта нет.
19:21