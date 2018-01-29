19:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олег Знарок: "Поговорим с игроками насчет требований МОК. Санкции – вплоть до отчисления"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал отношение команды к правилам Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов на Играх-2018.

- Проводили инструктаж для игроков, что можно и нельзя?

- Еще не проводили, но проведем. Санкции действительно жесткие, вплоть до отчисления, – отметил Знарок. (Михаил ЗИСЛИС)

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Так Ковальчука можешь сразу отчислять.Он заявил,что ему правила по барабану.

19:55

kaduly

И после всего этого,нам будут говорить что мы к неграм плохо относимся

19:48

rashlim

У немца-то какие проблемы? У него даже российского паспорта нет.

19:21