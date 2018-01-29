Олег Знарок: "Поговорим с игроками насчет требований МОК. Санкции – вплоть до отчисления"

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал отношение команды к правилам Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов на Играх-2018.

- Проводили инструктаж для игроков, что можно и нельзя?

- Еще не проводили, но проведем. Санкции действительно жесткие, вплоть до отчисления, – отметил Знарок. (Михаил ЗИСЛИС)

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