11:46 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олег Знарок: "Останусь ли я в сборной? Буду думать, я устал"

12

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о своем будущем в национальной команде. По его словам, у него нет никакого решения на данный момент.

- Что чувствует тренер за две минуты до конца матча при счете 2:3, когда его команда остается в меньшинстве?

- Сейчас об этом рассказать сложно. Там надо было в доли секунды принять правильное решение. Наверное, посчастливилось, что я его принял. Так сложилось. Имею в виду решение, кого выпускать на лед. Про овертайм, когда мы играли 4 на 3, скажу то же самое.

- Вы перед игрой в качестве мотивационного фактора использовали решение МОК, запретившего российской делегации нести флаг на церемонии закрытия?

- Мы изначально все понимали, поэтому спокойно относились к такой новости. Россия - в нашем сердце.

- У вас есть силы и мотивация остаться в сборной на еще один олимпийский цикл, приняли какое-то решение для себя?

- Никакого решения на данный момент нет. Буду думать. Я устал. Но, к сожалению, вы мне не помогаете, господа журналисты, поэтому я буду очень сильно думать. (Игорь РАБИНЕР)

12
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

Михалыч-1961

Хватит трепать нервы российским болельщикам.Выиграл Олимпиаду уходи./По составу сборные уступали не только кубку Мира ,но и чемпионатам мира.При Быкове игра радовала зрителей.Вовремя уйти-остаться победителем.

15:25

bishop812

Тренера менять ,просто однозначно,молодец ,что выиграл ОИ,но в целом регресс !Нуна новая кровь ,как игроков так и тренерского штаба,сугубо мое субъективное мнение!

14:34

.BattleFish.

днорок на выход, надоел уже

13:36

Solid snake

знарок ухадии

12:34

Fedor062

Порадовали мы сегодня кастрюлеголовых)))

12:24

devoted

От скромности не помрет)

12:18

kargot

Мухожук

12:13

Albertozi

Валерьевич,забей на всех большой и красивый!!))

12:10

Есть мнение...

Быкова в сборную.

12:06

Очень плохой мальчик

Ахаха,у свидомых траур.

12:05

ros

как же рвутся пуканы у наших сальных друзiй

11:58

Boleijj protiv

Тренер абсолютное дно, выиграл никчемный ЧМ, проиграл три раза бездарно ЧМ, проиграл бездарно Кубок Мира, чуть не проиграл мего бездарно никчемные ОИ.

11:53

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!