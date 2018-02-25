Олег Знарок: "Останусь ли я в сборной? Буду думать, я устал"

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о своем будущем в национальной команде. По его словам, у него нет никакого решения на данный момент.
- Что чувствует тренер за две минуты до конца матча при счете 2:3, когда его команда остается в меньшинстве?
- Сейчас об этом рассказать сложно. Там надо было в доли секунды принять правильное решение. Наверное, посчастливилось, что я его принял. Так сложилось. Имею в виду решение, кого выпускать на лед. Про овертайм, когда мы играли 4 на 3, скажу то же самое.
- Вы перед игрой в качестве мотивационного фактора использовали решение МОК, запретившего российской делегации нести флаг на церемонии закрытия?
- Мы изначально все понимали, поэтому спокойно относились к такой новости. Россия - в нашем сердце.
- У вас есть силы и мотивация остаться в сборной на еще один олимпийский цикл, приняли какое-то решение для себя?
- Никакого решения на данный момент нет. Буду думать. Я устал. Но, к сожалению, вы мне не помогаете, господа журналисты, поэтому я буду очень сильно думать. (Игорь РАБИНЕР)
Михалыч-1961
Хватит трепать нервы российским болельщикам.Выиграл Олимпиаду уходи./По составу сборные уступали не только кубку Мира ,но и чемпионатам мира.При Быкове игра радовала зрителей.Вовремя уйти-остаться победителем.
15:25
bishop812
Тренера менять ,просто однозначно,молодец ,что выиграл ОИ,но в целом регресс !Нуна новая кровь ,как игроков так и тренерского штаба,сугубо мое субъективное мнение!
14:34
.BattleFish.
днорок на выход, надоел уже
13:36
Solid snake
знарок ухадии
12:34
Fedor062
Порадовали мы сегодня кастрюлеголовых)))
12:24
devoted
От скромности не помрет)
12:18
kargot
Мухожук
12:13
Albertozi
Валерьевич,забей на всех большой и красивый!!))
12:10
Есть мнение...
Быкова в сборную.
12:06
Очень плохой мальчик
Ахаха,у свидомых траур.
12:05
ros
как же рвутся пуканы у наших сальных друзiй
11:58
Boleijj protiv
Тренер абсолютное дно, выиграл никчемный ЧМ, проиграл три раза бездарно ЧМ, проиграл бездарно Кубок Мира, чуть не проиграл мего бездарно никчемные ОИ.
11:53