Олег Знарок: "Останусь ли я в сборной? Буду думать, я устал"

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о своем будущем в национальной команде. По его словам, у него нет никакого решения на данный момент.

- Что чувствует тренер за две минуты до конца матча при счете 2:3, когда его команда остается в меньшинстве?

- Сейчас об этом рассказать сложно. Там надо было в доли секунды принять правильное решение. Наверное, посчастливилось, что я его принял. Так сложилось. Имею в виду решение, кого выпускать на лед. Про овертайм, когда мы играли 4 на 3, скажу то же самое.

- Вы перед игрой в качестве мотивационного фактора использовали решение МОК, запретившего российской делегации нести флаг на церемонии закрытия?

- Мы изначально все понимали, поэтому спокойно относились к такой новости. Россия - в нашем сердце.

- У вас есть силы и мотивация остаться в сборной на еще один олимпийский цикл, приняли какое-то решение для себя?

- Никакого решения на данный момент нет. Буду думать. Я устал. Но, к сожалению, вы мне не помогаете, господа журналисты, поэтому я буду очень сильно думать. (Игорь РАБИНЕР)