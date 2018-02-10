Олег Знарок: "Недоволен проигранными овертаймами"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после контрольного матча с Кореей (8:1) в Аняне отметил, что овертаймы были сыграны по инициативе тренерского штаба, и он ими остался недоволен.

– Зачем играли лишние овертаймы?

– По нашей инициативе. Мы готовились к игре в формате "3 на 3" и "4 на 4".

– Довольны, как Шипачев дополняет Гусева и Капризов?

– Вполне.

– Чем сегодня вы были недовольны?

– Проигранными овертаймами.

– Как дальше будете готовится?

– Вечером кататься не будем. По плану фотографируемся на тренировке.

– Что вам известно об олимпийской деревне?

– Ничего. Надо ее увидеть. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

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