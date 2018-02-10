Олег Знарок: "Недоволен проигранными овертаймами"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после контрольного матча с Кореей (8:1) в Аняне отметил, что овертаймы были сыграны по инициативе тренерского штаба, и он ими остался недоволен.
– Зачем играли лишние овертаймы?
– По нашей инициативе. Мы готовились к игре в формате "3 на 3" и "4 на 4".
– Довольны, как Шипачев дополняет Гусева и Капризов?
– Вполне.
– Чем сегодня вы были недовольны?
– Проигранными овертаймами.
– Как дальше будете готовится?
– Вечером кататься не будем. По плану фотографируемся на тренировке.
– Что вам известно об олимпийской деревне?
– Ничего. Надо ее увидеть. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)
Главное на Олимпиаде-2018 // Календарь и схема хоккейного турнира Олимпиады – здесь //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018