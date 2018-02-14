Олег Знарок: "Не сказал бы, что нет игры"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) отметил, что эта игра поможет снять оковы с команды. По его словам, напряжение было серьезное.

- Не сказал бы, что нет игры. Просто посчитали, что 2:0 это хорошо. На Олимпиаде так нельзя. Мысли-то я читаю. Словаки чисто на контратаках играют. Может, сейчас спадут оковы. Напряг был серьезный. Но все равно обидно.

- Словения обыграла США, видели?

- Серьезно? Словения выиграла у Америки? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира