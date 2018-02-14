Олег Знарок: "Не сказал бы, что нет игры"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после первого матча на Олимпиаде в Пхенчхане против команды Словакии (2:3) отметил, что эта игра поможет снять оковы с команды. По его словам, напряжение было серьезное.
- Не сказал бы, что нет игры. Просто посчитали, что 2:0 это хорошо. На Олимпиаде так нельзя. Мысли-то я читаю. Словаки чисто на контратаках играют. Может, сейчас спадут оковы. Напряг был серьезный. Но все равно обидно.
- Словения обыграла США, видели?
- Серьезно? Словения выиграла у Америки? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Трансляция матча Словакия – Россия // Расписание олимпийского хоккейного турнира
igogohruhru
Все хорошо, прекрасная маркиза
19:01 14 февраля
ravilius777
лять, он ещё и мысли читает... верните Быкова, хочется хоккей смотреть, а не возню ветеранов мультимиллионеров, дайте им каждому по золотой шайбе и бегать не нужно будет в холостую
18:47 14 февраля
streletc1783
Игры нет,никакой.Но это даже хорошо что щёлкнули по носу вовремя.Дальше только в верх.
18:41 14 февраля
AK-09
Игра была...у Словакии.Было видно,что хочет команда и пути достижения.Что хотел Ковальчак и компания,непонятно.Единственное,что хорошо получалось,у Красной телеги,выброс шайбы из зоны,зрителям.
18:38 14 февраля
snn_nik
Дацюк красава.. Боролся. А так - взаимопонимания не было, мощи.. Что странно, учитываю такую серьезную подготовку. Будем посмотреть, но оптимизма былого не осталось)
18:32 14 февраля
Есть мнение...
Ну, так то да, ничего страшного. Но команда не играла и не понимала, что делать. А для чего тогда в ней старики Дацук, Мозякин, Ковальчук. Не для того ли, чтобы когда молодые поплыли, взять инициативу в свои руки? Но дело в том, что они и в КХЛ не блещут. В общем, недоумение.
18:26 14 февраля
gibson
Игры конечно нет. Но она будет. Куда она денется? Хотя бы чисто на индивидуальном мастерстве будут играть. Его достаточно. Уверен, что через пару матчей те, кто сегодня обливает команду говном (впрочем, справедливо) будут хлопать в ладоши и кричать молодцы:-) Главное пока это ведь "пиндосам вставить":-)
18:21 14 февраля