Олег Знарок: "Кошечкин начнет основным вратарем"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после контрольного матча с Кореей (8:1) в Аняне рассказал о возможных изменениях в составе к старту олимпийского хоккейного турнира.

Напомним, на групповом этапе Россия, которая готовится к Олимпиаде в городе Анян, сыграет со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).

– Хафизуллин будет заявлен?

– Нет, его заменит Егор Яковлев.

– Кошечкин начнет основным вратарем?

– Да.

– Кто будет играть с Ковальчуком и Дацюком?

– Мы пробуем разные варианты. Начнем, как сегодня (с Михаилом Григоренко), а потом посмотрим. Каждый игрок в нашей команде может сыграть с любым другим.

– Доставляет неудобство Мозякину играть с Ковальчуком, ведь они оба номинально левые крайние?

– Нет. Ковальчук может сыграть и справа, и слева. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

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