Олег Знарок: "Кошечкин начнет основным вратарем"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после контрольного матча с Кореей (8:1) в Аняне рассказал о возможных изменениях в составе к старту олимпийского хоккейного турнира.
Напомним, на групповом этапе Россия, которая готовится к Олимпиаде в городе Анян, сыграет со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).
– Хафизуллин будет заявлен?
– Нет, его заменит Егор Яковлев.
– Кошечкин начнет основным вратарем?
– Да.
– Кто будет играть с Ковальчуком и Дацюком?
– Мы пробуем разные варианты. Начнем, как сегодня (с Михаилом Григоренко), а потом посмотрим. Каждый игрок в нашей команде может сыграть с любым другим.
– Доставляет неудобство Мозякину играть с Ковальчуком, ведь они оба номинально левые крайние?
– Нет. Ковальчук может сыграть и справа, и слева. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)
Главное на Олимпиаде-2018 // Календарь и схема хоккейного турнира Олимпиады – здесь //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018