Олег Знарок: "Хафизуллин остается в России лечиться"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после выставочного матча против "Спартака" (2:1 ОТ) рассказал о состоянии здоровья Динара Хафизуллина. По его словам, игрок не поедет на Олимпиаду-2018.

– У Хафизуллина еще есть шанс поехать в Корею?

– Положение дел у него лучше, но не настолько, чтобы брать с собой. Оставим здесь его лечиться, поскольку в Корее он не сможет получить соответствующей помощи от врачей. Человек верит, шанс у него остается.

– Почему сыграл Шестеркин, хотя в воротах планировался Сорокин?

– Решили, что все вратари должны сыграть хотя бы по матчу. В последней контрольной встрече выйдет Кошечкин. (Михаил ЗИСЛИС)

Напомним, Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).