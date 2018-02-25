Олег Знарок: "Этим золотом я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты"

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу команды на Олимпиаде в Пхенчхане. В финальном матче россияне одолели Германию (4:3 ОТ).

- Этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. - сказал Знарок.

- Был в вашей жизни более драматичный матч, чем сегодня?

- Я вам вообще скажу, что этот матч был для меня самым важным в жизни. О чем еще говорить?

- Игроки говорили, что вы и утром, и по ходу матча оставались очень спокойным. Это была маска?

- Наверное, маска. Конечно, я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не увидели.(Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Россия - Германия