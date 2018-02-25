11:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Олег Знарок: "Этим золотом я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу команды на Олимпиаде в Пхенчхане. В финальном матче россияне одолели Германию (4:3 ОТ).

- Этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. - сказал Знарок.

- Был в вашей жизни более драматичный матч, чем сегодня?

- Я вам вообще скажу, что этот матч был для меня самым важным в жизни. О чем еще говорить?

- Игроки говорили, что вы и утром, и по ходу матча оставались очень спокойным. Это была маска?

- Наверное, маска. Конечно, я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не увидели.(Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Россия - Германия

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КОММЕНТАРИИ (19)
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DG (new))

По-правде, надо сказать, что и сами игроки игру в "глубокий штопор" и завезли. И промах Каблукова в упор ( и сразу получите ответку, нелепейший гол). После гусевского броска в девятку, Телегин по-тупому дает возможность Мауэру отпасовать этому Кахуну... смотрел игру , вспоминал анекдот Ю.Никулина ".. русские мы, русские. Пока по жопе не получим, ничего делать не будем". И в жизни, почему-то всегда так..

12:54

Джон....Сильвер

Нет Олеженька, ты еще не отвертелся. Обыграть немцев в овертайме - не слишком впечатлило! Ждем теперь Золото на ЧМ - там и нхл-овцы подъедут...Вот после дубля - поверим тебе.

12:50

Уоррент

Я весь третий период орал - проснитесь уже су...и сонные б...ть! Ну а такая развязка... - ФАНТАСТИКА ))) Жарн полыхнувшых пуканов дошёл даже до Сибири, ведь ПЭРЭМОГА была так близка... ) ))

12:25

Упёртый русский

Нет, Олег, ты не прав. Твоя заслуга в победе - невелика. По игре мы просто и по делу проигрывали. Но индивидуальное мастерство игроков принесло результат. Хотя то, что Олег - фартовый, признать необходимо. Но лучше на следующий цикл пусть будет другой тренер...

12:21

Последний Легион

Фантастический матч !!!!!!!!!!!!!!

12:20

Последний Легион

Спасибо за победу тренеру! Команде! С победой, Россия !!!

12:20

котофеич

Что там ответил клоун..Еле спасся .вот позор бы был в жизни бы не отмылся!!!!!!!!!!!!С таким составом чуть не опозорились на весь мир!!!!!!!

12:19

DG (new))

25 февраля - День антиБандера

12:13

DG (new))

Спасибо, тренер

12:11

Zico-wc

Спасибо Никита Гусев, за то, что ты спас страну от позора! За одно и тренера от неприятностей.)

12:02

igorL98

Dzhan1328 "Раз за страну,но как же ненавижу этого быдло-тренера." - Буквально у меня с языка снял :) :(

12:00

П_о_в_а_р

Молоток, Олежка! Видал как горят хутора?))

11:58

Пиитерец

По факту - чуть не про.рали немцам, а форсу!...

11:52

Есть мнение...

Поверю в его гений, когда начнёт настоящую Канаду побеждать, а сейчас - это в лучшем случае уровень МЧМ, да ещё при такой неубедительной игре. О чем тут говорить? Сборной создали все условия для наилучшей подготовки, забрали всех лучших игроков в два клуба, наигрывали их наигрывали, а они потерялись против прямолинейных немцев. Тьфу на вас.

11:50

Обыватель-2

Спасибо, тренер!

11:48

Boleijj protiv

Не до тренер, который способен обыгрывать только сборные германии.

11:44

NF

Уж прямо и неудобно говорить "ну я же говорил". Но вот они, пошли понты, как и ожидалось. Надо не за быть дать Знарку героя капиталистического труда...

11:43

Гелендваген Бердыева

Странно было бы видеть, если не нервничал.

11:41

Dzhan1328

Раз за страну,но как же ненавижу этого быдло-тренера.

11:40

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!