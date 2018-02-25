Олег Знарок: "Этим золотом я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты"

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу команды на Олимпиаде в Пхенчхане. В финальном матче россияне одолели Германию (4:3 ОТ).
- Этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. - сказал Знарок.
- Был в вашей жизни более драматичный матч, чем сегодня?
- Я вам вообще скажу, что этот матч был для меня самым важным в жизни. О чем еще говорить?
- Игроки говорили, что вы и утром, и по ходу матча оставались очень спокойным. Это была маска?
- Наверное, маска. Конечно, я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не увидели.(Игорь РАБИНЕР)
DG (new))
По-правде, надо сказать, что и сами игроки игру в "глубокий штопор" и завезли. И промах Каблукова в упор ( и сразу получите ответку, нелепейший гол). После гусевского броска в девятку, Телегин по-тупому дает возможность Мауэру отпасовать этому Кахуну... смотрел игру , вспоминал анекдот Ю.Никулина ".. русские мы, русские. Пока по жопе не получим, ничего делать не будем". И в жизни, почему-то всегда так..
12:54
Джон....Сильвер
Нет Олеженька, ты еще не отвертелся. Обыграть немцев в овертайме - не слишком впечатлило! Ждем теперь Золото на ЧМ - там и нхл-овцы подъедут...Вот после дубля - поверим тебе.
12:50
Уоррент
Я весь третий период орал - проснитесь уже су...и сонные б...ть! Ну а такая развязка... - ФАНТАСТИКА ))) Жарн полыхнувшых пуканов дошёл даже до Сибири, ведь ПЭРЭМОГА была так близка... ) ))
12:25
Упёртый русский
Нет, Олег, ты не прав. Твоя заслуга в победе - невелика. По игре мы просто и по делу проигрывали. Но индивидуальное мастерство игроков принесло результат. Хотя то, что Олег - фартовый, признать необходимо. Но лучше на следующий цикл пусть будет другой тренер...
12:21
Последний Легион
Фантастический матч !!!!!!!!!!!!!!
12:20
Последний Легион
Спасибо за победу тренеру! Команде! С победой, Россия !!!
12:20
котофеич
Что там ответил клоун..Еле спасся .вот позор бы был в жизни бы не отмылся!!!!!!!!!!!!С таким составом чуть не опозорились на весь мир!!!!!!!
12:19
DG (new))
25 февраля - День антиБандера
12:13
DG (new))
Спасибо, тренер
12:11
Zico-wc
Спасибо Никита Гусев, за то, что ты спас страну от позора! За одно и тренера от неприятностей.)
12:02
igorL98
Dzhan1328 "Раз за страну,но как же ненавижу этого быдло-тренера." - Буквально у меня с языка снял :) :(
12:00
П_о_в_а_р
Молоток, Олежка! Видал как горят хутора?))
11:58
Пиитерец
По факту - чуть не про.рали немцам, а форсу!...
11:52
Есть мнение...
Поверю в его гений, когда начнёт настоящую Канаду побеждать, а сейчас - это в лучшем случае уровень МЧМ, да ещё при такой неубедительной игре. О чем тут говорить? Сборной создали все условия для наилучшей подготовки, забрали всех лучших игроков в два клуба, наигрывали их наигрывали, а они потерялись против прямолинейных немцев. Тьфу на вас.
11:50
Обыватель-2
Спасибо, тренер!
11:48
Boleijj protiv
Не до тренер, который способен обыгрывать только сборные германии.
11:44
NF
Уж прямо и неудобно говорить "ну я же говорил". Но вот они, пошли понты, как и ожидалось. Надо не за быть дать Знарку героя капиталистического труда...
11:43
Гелендваген Бердыева
Странно было бы видеть, если не нервничал.
11:41
Dzhan1328
Раз за страну,но как же ненавижу этого быдло-тренера.
11:40