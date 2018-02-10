Олег Знарок: "Еще пару-тройку дней надо для восстановления"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после контрольного матча с Кореей (8:1) в Аняне отметил, что команда в физическом плане стала выглядеть лучше.

– Конечно, команда выглядит гораздо лучше физически, чем раньше, но еще пару-тройку дней надо для восстановления. – заявил Знарок. – Если будут силы, с эмоциональным состоянием будет все в порядке.

– Соперник удивил?

– Знали, что команда хорошая и быстрая. Еще раз проверили ребят.

– Корейцы действительно подходящий соперник?

– Почему нет? Быстро накрывали нас и двигались. (Игорь РАБИНЕР, Дмитрий СИМОНОВ)

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