Олег Браташ: "Никто не верит, что сборная может не поехать на Олимпиаду"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ отметил, что ситуация вокруг статьи New York Times совершенно не сказывается на подготовке национальной команды к Кубку Германии-2017. Специалист также добавил, что все игроки олимпийской сборной – вполне реальные кандидаты на поездку на Игры-2018.

– Почему Любимов и Коршков не поедут с командой на Кубок Германии?

– Никакого секрета в этом нет. В последних играх они получили травмы, поэтому надо было сделать замену.

– Как строится коммуникация с национальной командой?

– Как вы понимаете, мы работаем для первой сборной. Чем ближе Олимпиада, тем сотрудничество должно быть все ближе. Неслучайно в нашу команду вызван Илья Петрович (Воробьев – прим. "СЭ"). Все игроки олимпийской сборной – вполне реальные кандидаты на поездку в Корею. Воробьев будет проводником системы игры главной сборной. И будет смотреть глазами тренеров первой команды.

– Кто будет капитаном сборной?

– Мы решим это на общем собрании. Тренеры назначат, тем более в олимпийской сборной нет постоянного состава. Мы постараемся выбрать более опытных ребят, которые должны стать примером для остальных.

– Каждому из трех вратарей дадите сыграть?

– Неслучайно, что наши голкиперы-ветераны едут с олимпийской сборной. Мы решим позже с тренерским штабом первой сборной, кто с кем сыграет.

– Как сказывается на подготовке то, что всю нашу олимпийскую команду могут не пустить в Корею?

– Совершенно не сказывается. Думаю, никто не верит, что наша сборная может не поехать на Олимпиаду. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что американская газета New York Times сообщила, что российские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане могут выступить единой командой, при условии, что им будет запрещено участие в церемонии открытия, а российский гимн не будет исполняться на стадионах. Новость вызвала бурную реакцию в России – вплоть до призывов к бойкоту Игр-2018, прозвучавших на очень высоком уровне.