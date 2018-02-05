Офицеры ВАДА сорвали первую тренировку женской сборной по хоккею в Корее

Чиновники ВАДА сорвали первую тренировку женской сборной России по хоккею. Как сообщает "Матч ТВ", за два часа до начала занятия допинг-офицеры забрали 16 хоккеисток национальной команды. В итоге несколько спортсменок не успели к выходу на лед, полноценной тренировки не получилось.
Женский хоккейный турнир на Олимпиаде-2018 стартует 10 февраля. Сборная России в стартовом матче 11 февраля сыграет с Канадой.
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Дополнительная информация
https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI822350_Oficery_VADA_sorvali_pervuju_trenirovku_khokkejnoj_sbornoj_v_Pkhenchkhane
andersen78
а вот за это наказывать надо! и жестко
10:57