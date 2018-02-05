10:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Офицеры ВАДА сорвали первую тренировку женской сборной по хоккею в Корее

1

Чиновники ВАДА сорвали первую тренировку женской сборной России по хоккею. Как сообщает "Матч ТВ", за два часа до начала занятия допинг-офицеры забрали 16 хоккеисток национальной команды. В итоге несколько спортсменок не успели к выходу на лед, полноценной тренировки не получилось.

Женский хоккейный турнир на Олимпиаде-2018 стартует 10 февраля. Сборная России в стартовом матче 11 февраля сыграет с Канадой.

Опрос

Олимпийский флаг для России на открытии Игр-2018 пронесет волонтер. Все верно?
голосовать

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI822350_Oficery_VADA_sorvali_pervuju_trenirovku_khokkejnoj_sbornoj_v_Pkhenchkhane

1
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

andersen78

а вот за это наказывать надо! и жестко

10:57