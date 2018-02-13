Объявлен состав Словакии на матч с Россией

Стал известен предварительный состав сборной Словакии на стартовый матч Олимпийских игр-2018 против России, сообщил в своем Твиттере журналист Томаш Прокоп. Как ранее и сообщалось, ворота словаков будет защищать Бранислав Конрад.

Состав будет выглядеть следующим образом:

защитники: Михал Чайковски, Томаш Староста – Петер Черешняк, Доминик Граняк – Юрай Валах, Марек Дялога, Иван Баранка; нападающие: Ладислав Надь, Томаш Сурови, Андрей Кудрна – Мартин Бакош, Милош Бубела, Марцел Гашчак – Матей Паулович, Михал Криштоф, Петер Олвецки – Патрик Лампер, Томаш Марцинко, Лукаш Цингел.

Матч Словакия - Россия пройдет 14 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.