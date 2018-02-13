17:16 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Объявлен состав Словакии на матч с Россией

Стал известен предварительный состав сборной Словакии на стартовый матч Олимпийских игр-2018 против России, сообщил в своем Твиттере журналист Томаш Прокоп. Как ранее и сообщалось, ворота словаков будет защищать Бранислав Конрад.

Состав будет выглядеть следующим образом:

защитники: Михал Чайковски, Томаш СтаростаПетер Черешняк, Доминик ГранякЮрай Валах, Марек Дялога, Иван Баранка; нападающие: Ладислав Надь, Томаш Сурови, Андрей КудрнаМартин Бакош, Милош Бубела, Марцел ГашчакМатей Паулович, Михал Криштоф, Петер ОлвецкиПатрик Лампер, Томаш Марцинко, Лукаш Цингел.

Матч Словакия - Россия пройдет 14 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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