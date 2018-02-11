Объединенная команда Кореи может получить Нобелевскую премию мира

Член Международного олимпийского комитета (МОК) американка Анджела Руггиеро отметила, что объединенная хоккейная женская команда Кореи и КНДР должна получить Нобелевскую премию мира.

Вчера объединенная корейская сборная проиграла Швейцарии со счетом 0:8. Этот матч стал первым в истории Олимпиад, когда спортсмены из КНДР и Кореи сыграли за одну команду. В команду вошли 23 хоккеистки из Кореи и 12 - из КНДР.

– Я хотела бы, чтобы команда получила Нобелевскую премию мира. Я попрошу номинировать команду на премию... Не МОК или федерацию, а команду, – цитирует Reuters Руггиеро.

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