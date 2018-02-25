Николай Валуев ответил американцам

После завоевания золотых медалей Олимпиады хоккейной сборной России одно из американских изданий написало, что в финале победила команда без страны. Известный в прошлом боксер, а ныне член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев отметил, что пока американцы оккупировали ВАДА и МОК, они могут себе такое позволить и будут это делать.

– Наша хоккейная команда завоевала золотые медали. Для вас эта победа именно России?

– Только России. Флаг страны, конечно, имеет значение, но не настолько, чтобы я обращал на это очень много внимания. Все равно все хоккеисты свои, родные. Куда же они денутся?

– Американцы теперь постоянно будут так троллить нашу страну? Это затянется на годы?

– Думаю, пока они оккупировали ВАДА и МОК, они могут себе такое позволить. И пока это так, они будут это делать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия - Германия