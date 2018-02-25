Николай Валуев ответил американцам

После завоевания золотых медалей Олимпиады хоккейной сборной России одно из американских изданий написало, что в финале победила команда без страны. Известный в прошлом боксер, а ныне член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев отметил, что пока американцы оккупировали ВАДА и МОК, они могут себе такое позволить и будут это делать.
– Наша хоккейная команда завоевала золотые медали. Для вас эта победа именно России?
– Только России. Флаг страны, конечно, имеет значение, но не настолько, чтобы я обращал на это очень много внимания. Все равно все хоккеисты свои, родные. Куда же они денутся?
– Американцы теперь постоянно будут так троллить нашу страну? Это затянется на годы?
– Думаю, пока они оккупировали ВАДА и МОК, они могут себе такое позволить. И пока это так, они будут это делать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
сабзеро
Напомните, а какое там место на Олимпиаде заняла сборная США по хоккею? И не их ли отымела по самые помидоры та самая "команда без страны"?
13:34
hsilo17
пацаны людям среднего рода(оно) только и остаёться сопли жевать
13:23
Dexty_07
Да пусть подавятся - мы физически увозим больше всего золота с Олимпиады. Но чиновникам спортивным надо не радоваться , а закатив рукава работать по допинговым правилам. Астматики и прочие допинговые чемпионы уже достали. Ну и контроль за нашими тоже усилить.
13:21
Есть мнение...
Член исполкома федерации хоккея с мячом... Он что, двери перепутал?
13:20
disqus_31Ru
А мог бы просто дать им в рог))
12:54