12:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Николай Валуев ответил американцам

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После завоевания золотых медалей Олимпиады хоккейной сборной России одно из американских изданий написало, что в финале победила команда без страны. Известный в прошлом боксер, а ныне член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев отметил, что пока американцы оккупировали ВАДА и МОК, они могут себе такое позволить и будут это делать.

– Наша хоккейная команда завоевала золотые медали. Для вас эта победа именно России?

– Только России. Флаг страны, конечно, имеет значение, но не настолько, чтобы я обращал на это очень много внимания. Все равно все хоккеисты свои, родные. Куда же они денутся?

– Американцы теперь постоянно будут так троллить нашу страну? Это затянется на годы?

– Думаю, пока они оккупировали ВАДА и МОК, они могут себе такое позволить. И пока это так, они будут это делать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Россия - Германия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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сабзеро

Напомните, а какое там место на Олимпиаде заняла сборная США по хоккею? И не их ли отымела по самые помидоры та самая "команда без страны"?

13:34

hsilo17

пацаны людям среднего рода(оно) только и остаёться сопли жевать

13:23

Dexty_07

Да пусть подавятся - мы физически увозим больше всего золота с Олимпиады. Но чиновникам спортивным надо не радоваться , а закатив рукава работать по допинговым правилам. Астматики и прочие допинговые чемпионы уже достали. Ну и контроль за нашими тоже усилить.

13:21

Есть мнение...

Член исполкома федерации хоккея с мячом... Он что, двери перепутал?

13:20

disqus_31Ru

А мог бы просто дать им в рог))

12:54

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