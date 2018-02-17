Николай Прохоркин: "Американцы сознательно провоцировали нас"

Нападающий сборной России Николай Прохоркин после матча против США (4:0) на Олимпиаде-2018 подчеркнул, что игра получалась шикарной.
– Что вам больше понравилось в собственной игре – голы или драки?
– Особо драк и не было. Сегодня понравилось все, начиная с атмосферы на трибунах – и сам хоккей, и голы, и силовые приемы. Получилась шикарная игра.
– Американцы вас сознательно задирали?
– Они придерживались такой тактики, чтобы провоцировать нас на удаления.
– Как вам игралось с Мозякиным?
– Очень здорово, это превосходный нападающий. С ним всегда приятно играть. Он и сделал первый гол – в том моменте мне оставалось только подставить клюшку.
– Вчерашний показатель полезности "-2" в матче со Словенией вас завел?
– Конечно. Не очень приятные цифры.
– Не опасались, что в связи с этим обстоятельством можете выпасть из состава?
– Нет. В нашей команде каждый достоин играть, и если бы меня убрали, то, значит, так нужно.
– Насколько обидно получать в спину после того, как вы забиваете гол?
– Нисколько. Мы сделали свою работу. После этого соперник пусть делает что угодно. Уже не важно.
– На сборную США с учетом политической обстановки была особая мотивация?
– Честно? Я не читал, что происходит вокруг матча. Вы и сами понимаете, что игра с Америкой – не проходная. На нее всегда настраиваешься.
– Насколько важно, что сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе?
– Я не знаю, что лучше – играть еще один матч или выходить напрямую в четвертьфинал и отдыхать. (Игорь РАБИНЕР)
Трансляция матча Россия – США //
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
PLUT-IN
Спортсмен говорит оно, а убогий автор пишет в заголовке другое. Вранье как принято в России.
18:30 17 февраля
Lars Berger
Подозреваю, что Николай толком и не знает, что это за страна такая, США...) И почему на нее нужно специально настраиваться...)
18:15 17 февраля