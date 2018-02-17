Николай Прохоркин: "Американцы сознательно провоцировали нас"

Нападающий сборной России Николай Прохоркин после матча против США (4:0) на Олимпиаде-2018 подчеркнул, что игра получалась шикарной.

– Что вам больше понравилось в собственной игре – голы или драки?

– Особо драк и не было. Сегодня понравилось все, начиная с атмосферы на трибунах – и сам хоккей, и голы, и силовые приемы. Получилась шикарная игра.

– Американцы вас сознательно задирали?

– Они придерживались такой тактики, чтобы провоцировать нас на удаления.

– Как вам игралось с Мозякиным?

– Очень здорово, это превосходный нападающий. С ним всегда приятно играть. Он и сделал первый гол – в том моменте мне оставалось только подставить клюшку.

– Вчерашний показатель полезности "-2" в матче со Словенией вас завел?

– Конечно. Не очень приятные цифры.

– Не опасались, что в связи с этим обстоятельством можете выпасть из состава?

– Нет. В нашей команде каждый достоин играть, и если бы меня убрали, то, значит, так нужно.

– Насколько обидно получать в спину после того, как вы забиваете гол?

– Нисколько. Мы сделали свою работу. После этого соперник пусть делает что угодно. Уже не важно.

– На сборную США с учетом политической обстановки была особая мотивация?

– Честно? Я не читал, что происходит вокруг матча. Вы и сами понимаете, что игра с Америкой – не проходная. На нее всегда настраиваешься.

– Насколько важно, что сборная России вышла в плей-офф с первого места в группе?

– Я не знаю, что лучше – играть еще один матч или выходить напрямую в четвертьфинал и отдыхать. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Россия – США //

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь