Никита Нестеров: "Овечкин передал, что мы должны выиграть Олимпиаду и для него"

Защитник сборной России Никита Нестеров отметил, что не имеет значения, что хоккеисты выступают на Олимпиаде-2018 без флага и гимна. Он также добавил, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин просил команду победить на Играх в том числе и для него.
Ранее стало известно, что хоккеисты НХЛ не смогут принять участие в турнире.
– Не имеет значения, что мы играем без флага и гимна на этой Олимпиаде, они в наших сердцах, – сказал Нестеров. – У нас молодая команда, в ней отличная атмосфера. Посмотрим, как все получится.
Счет 8:1 в последней контрольной игре против Кореи не имеет значения, это просто контрольный матч. Конечно, Овечкин передал команде, что мы должны победить на этой Олимпиаде и для него тоже.
Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Первый матч россияне проведут 14 февраля против Словакии.
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