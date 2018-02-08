Никита Кучеров: "Надеюсь, что сборная России по хоккею привезет домой олимпийские медали"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров сожалеет о том, что не может принять участие в Олимпийских играх-2018. При этом он пожелал удачи национальной команде и выразил надежду на то, что они смогут завоевать золотые медали.

– Будете смотреть Олимпиаду в Пхенчхане? – вопрос Кучерову.

– Если матчи пройдут не ночью – и будет время. Если в три ночи даже финал будут показывать, а у нас на следующий день игра – как могу впрямую посмотреть, если спать и готовиться надо? Хайлайты, конечно, буду смотреть – и новости читать. У меня там много друзей – Гусев, Нестеров, Марчелло (Алексей Марченко. – Прим. "СЭ"). Да всех знаю, с кем в сборной играл! Рад за всех, что попали на Игры, молодцы. Желаю парням удачи.

– Жалеете, что энхаэловцев в Пхенчхан не отпустили?

– Конечно – Олимпиада все-таки. Не каждый день она и не каждый год. Для меня самого, моих близких, Геннадия Геннадьевича это было бы здорово. Очень рад за Гуся, что он попал на Игры, еще и потому, что Геннадич воспитал такого мастера. И для меня приятно, что мой лучший друг играет на Олимпиаде. Ну а насчет меня – тут ничего не поделаешь, таковы правила. Будем ждать еще четыре года. Надеюсь, в Китай отпустят.

– Фаворитом сборную России считаете?

– Думаю, да. Надеюсь, что ребята привезут домой золотые медали. Но легко не будет, даже если у нас по именам лучшая команда. Цепляться будут все. Иногда против четырех рабочих звеньев, которые никогда не прокатываются и играют четко по системе, играть сложнее, чем против более мастеровитых ребят, которые могут в защиту не добежать. Против таких мне больше нравится играть (улыбается). У тех, кто пытается обыграть, можно отобрать шайбу, а у тех, кто всегда вбрасывает в зону – как отберешь? (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Никиты Кучерова – здесь