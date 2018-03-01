Никита Гусев: "В ближайшее время точно не буду продавать подаренный автомобиль"

Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Никита Гусев сказал, что еще не свыкся с мыслью о том, что команде удалось завоевать золото Игр в Пхенчхане. Накануне. 28 февраля, состоялось вручение ключей от автомобилей российским призерам соревнований в Корее.
- Дмитрий Анатольевич (Медведев) сказал наслаждаться подарком, - цитирует "Р-Спорт" Гусева. - Я планирую ездить на машине, в ближайшее время точно не буду продавать машину. Буду ездить по правилам. Еще не свыкся с тем, что являюсь олимпийским чемпионом.
Напомним, на Играх-2018 Гусев стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 12 очков. Также он вошел в символическую сборную Олимпиады. В финальном матче против сборной Германии (4:3 ОТ) он набрал 4 (2+2) очка.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180228/1133438792.html
Бустег
Lars Berger Бустег, заслужи, продай, пусти...) Что мешает?) ____________________________________________ когда по тв по смс детям собирают помощь - по мере возможности высылаю некоторые суммы.В процентном отношении это больший процент от моей зп чем процент бмв от зп гусева.я ответил на твой вопрос?
17:51
Lars Berger
Бустег, заслужи, продай, пусти...) Что мешает?)
11:16
Бустег
это конечно все хорошо, заслужил Гусев, но при зп в 5-10 млн в месяц любой адекватный человек продаст этот авто и пустит деньги на благотворительность.
10:53
Углем топим
Есть мнение... Так-то оно так. Только зачем народ-то злить. Многие могут сказать, что свою работу они намного лучше делают, чем спортсмены свою. Но им не надо машины дарить. Но так же не надо ставить выше них, спортсменов, большая часть из которых никчемные.
10:47
Есть мнение...
Углем топим--- Простая экономика. Стоимость штучного товара всегда выше стоимости массового товара. Это всё равно, что спрашивать почему вода, которая жизненно необходима человеку, стоит дешевле той же машины, без которой человек может достаточно спокойно обходиться. Все те люди героических профессий, о которых ты упомянул, спасают миллионы жизней каждый год, представь, если бы им за каждого спасенного по машине дарили? Но это с точки зрения экономики. А если с точки зрения здравого смысла, ты же понимаешь, что вся эта показуха нужна не спортсменам, а Кремлешушере. Эта такая показная помпезность принята в среде людей, у которых очень много денег и очень мало совести.
10:19
Гришка Курманов
один из заслуживших, это точно
10:05
Есть мнение...
Как бы двусмысленно это не прозвучало, но я считаю, что мужику больше подходит модель Х5.
10:02
Углем топим
Народ! Вы как считаете? Кто больше приносит пользы стране? Пожарный, который выносит людей из огня?, силовик, который предотвратил тер.акт?, врач, который спасает людей от смерти?, или олимпиец который привез медальки с соревнований. Уму непостижимо, с какой стати такие награды и призовые? Коляде за падения и посредственное выступление, хоккеистам за победу на первенстве водокачки. Ни в одной стране такого нет. Страна в тяжелейшем кризисе, а наше правительство миллионами швыряется на призовые и подарки.
10:01
True Timati
Спаситель страны от позора. Немногий, кто заслужил
09:56
Jek89
Действительно заслуженный подарок !!!
09:17