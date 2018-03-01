Никита Гусев: "В ближайшее время точно не буду продавать подаренный автомобиль"

Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Никита Гусев сказал, что еще не свыкся с мыслью о том, что команде удалось завоевать золото Игр в Пхенчхане. Накануне. 28 февраля, состоялось вручение ключей от автомобилей российским призерам соревнований в Корее.

- Дмитрий Анатольевич (Медведев) сказал наслаждаться подарком, - цитирует "Р-Спорт" Гусева. - Я планирую ездить на машине, в ближайшее время точно не буду продавать машину. Буду ездить по правилам. Еще не свыкся с тем, что являюсь олимпийским чемпионом.

Напомним, на Играх-2018 Гусев стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 12 очков. Также он вошел в символическую сборную Олимпиады. В финальном матче против сборной Германии (4:3 ОТ) он набрал 4 (2+2) очка.