New York Post оскорбил сборную России по хоккею: "Команда без страны выиграла золото"

Американское издание New York Post на своем сайте опубликовало заметку, посвященную победе сборной России по хоккею в финале Олимпиады в Пхенчхане.
Заголовок у статьи такой: A team without a country wins hockey gold (перевод - "Команда без страны выиграла хоккейное золото").
Напомним, в финале подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии в овертайме со счетом 4:3.
A team without a country wins hockey gold https://t.co/qUFkF31SRg pic.twitter.com/4nwYICl1p9– New York Post (@nypost) 25 февраля 2018 г.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
Весёлый©
Dreik89 кстати, а почему именно Торонто-Бостон? ___ Потому что это настоящий хоккей.
16:31
irfa23
Это великая победа! И не важно, какие символы были на свитерах наших хоккеистов. И неважно, что выиграли в финале у немцев. Немцы выбили канадцев в полуфинале, если что...
16:26
IL-Gera
А радости то,победили дворовую команду из Германии!
16:24
ярус73
Есть СБОРНАЯ РОССИИ по хоккею,и она стала лучшая мире.
16:00
sava_
У страны без медалей явно подгорает. Тушите американские пер.даки.Срочно!
15:08
Дон_Румата
yspesh4________Приветствую тебя, благородный дон! Пара голосов тогда робко ответила, что не надо, это может навредить родине. Познер же упирал на то, что кривизна журналистской призмы в том и заключается - интересы родины - не приоритет (об этом пусть думают политики и дозируют информацию), а принцип журналиста - "люди должны знать". Ответ: однозначно да! И здесь я с Познером согласен. Есть или нет доказательств - вопрос другой. В данном случае доказательство - личная беседа с. Наши СМИ же, например, предпочитают другой принцип, и поэтому, ИМХО, считаются ангажированными. П.С. За Мозякина спасибо.)) Но он сыграл неубедительно.
14:46
MC CCCP
Может пиндосам тоже попробовать "без страны" выступать ? ))) А то как-то позорно, "проходимцы без страны" насовали им по самые помидоры ))) А вообще МОК изгадил всё идею Кубертена, и лучше скорее всего не будет, бабло рулит миром !
14:27
Shalom russkiy
Оскорбление это игра в финале. Страшно представить, что было бы с более сильным соперником.
14:20
Марио66
Ребзя, что за страна? По фото просто не понятно.
14:15
Igrok Igorek
Обижаться на пиндосов? Нас рать!
14:09
Dreik89
Повар ___ Логично, потому что МОК не признает эти медали принадлежащими Россиюшке. Ну, т.е. нелогично. А так-то да, для счастья достаточно Торонто - Бостон с утра в The Hockey Night in Canada, остальное - вишенка. На Вишне. ;)----------------конечно, чувачок, вишенка и эту вишенку наши русские игроки положили и съели забив 12 шайб за игровой день в НХЛ, кстати, а почему именно Торонто-Бостон? потому что русские не забили или потому что играла команда из провинции незалежной?
14:06
Есть мнение...
Как страну, Россию стёрли со спортивной карты мира, но МОК обещал скоро снова нарисовать. Если будем хорошо себя вести.
14:01
Дистас
Увы, но это правда. Были спортсмены из России, но сборной России не было. Я был за то, чтобы не ехать на ОИ, поэтому порадуюсь чуть-чуть, да и всё. Спасибо нашему спортивному руководству.
13:47
yspesh4
Дон_Румата 12:55 /// Приветствую, благородный. Странная какая-то ситуация от Познера. Первый вопрос от аудитории - а диктофон у меня включен? Да, бегом к главреду. Нет (а так и есть, судя по изложению вопроса), доказательств нет, забей, иди и выпей. Просто познеровская ситуация не ложится на желтизну от NYP. У них есть доказанный факт, а уж как он изложен - дело второе. П.С. Рад за Мозякина)
13:46
diolym
Бабасян Арсен Ноунеймович Сборная России дисквалифицированна, такой сборной на Олимпиаде не было!) Аффтар, учи матчасть!)) 12:16 = = == = = = = = = = = == = = = = = = = Дур-рак ты, ЧМОка. Как Бог свят, дурак.
13:42
Berkut-7
Россия выиграла олипмиаду, даже не приезжая, учитесь пиндосы))
13:42
diolym
Весёлый® ХОРОШИЙ РУСОФОБ - МЁРТВЫЙ РУСОФОБ) 13:16 = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = = = = = = = Не спеши СЕБЯ хоронить.
13:40
Боснийский рефери
Команда "без страны" сделала то, что их "команда" никогда в своей жизни не сделает!!! НИКОГДА!
13:36
.BattleFish.
Ну это типичное поведение недожурналистов! Их сборная выступила то лучше!
13:28
ugdim
ПЕНДОСЫ!!! СОТРИТЕ С П Е Р М У с ГУБ и РТА, а также можете разогнуться! С вас и ЧЕТЫРЕХ раз хватило!
13:20
Кaраcик
На месте американцев я бы не завидовал так громко.
13:08
sportbeer
Не вижу ни чего здесь оскорбительного, и не надо раздувать из мухи слона.
13:08
вэняляйнэн
Теперь это их проблемы.
13:05
Кaраcик
"Команда Без Страны" отшлепала команду США как никчемных пацанов. Они это хотели сказать?
13:03
доктор Фишер
Оаровцы - молодцы, с огромным трудом дожали немцев, у которых играли ветераны и студенты. Хотя нмцы играли лучше, но не повезло.
13:01
PitersS
Страна без президента прос.-ла "команде без родины". Два сапога-пара. Теперь нам надо выбрать Жирика, а им попасть под спецконтроль ВАДА, чтобы поменяться местами.
13:00
Дон_Румата
Есть такой журналистский принцип: "Ради красного словца не пожалею и отца". Это их хлеб. Это громкий скандальный заголовок. Его будут читать. Однажды смотрел лекцию Познера в МГУ на журфаке. Он там студентам задал такую ситуацию: Вы берёте интервью у выскопоставленного руководителя страны; в ходе интервью вы узнаёте, что страна собирается начинать военные действия с другим государством, но он просит именно вот эту информацию не разглашать. Как вы поступите?
12:55
yspesh4
И когда только стряпать успевают, ведь у них там 2 часа ночи было( Короче, журналюги всех стран, объединяйтесь. Флаг бы вам еще разноцветный утвердить.
12:52
Джерри. Без Тома.
Зря Колумб открыл это нечто.
12:46
S.U.B.A.
Правда глаза конец!
12:44