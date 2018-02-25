New York Post оскорбил сборную России по хоккею: "Команда без страны выиграла золото"

Американское издание New York Post на своем сайте опубликовало заметку, посвященную победе сборной России по хоккею в финале Олимпиады в Пхенчхане.

Заголовок у статьи такой: A team without a country wins hockey gold (перевод - "Команда без страны выиграла хоккейное золото").

Напомним, в финале подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии в овертайме со счетом 4:3.

A team without a country wins hockey gold https://t.co/qUFkF31SRg pic.twitter.com/4nwYICl1p9 – New York Post (@nypost) 25 февраля 2018 г.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018