11:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

New York Post оскорбил сборную России по хоккею: "Команда без страны выиграла золото"

Американское издание New York Post опубликовало заметку под названием: A team without a country wins hockey gold.
Американское издание New York Post опубликовало заметку под названием: A team without a country wins hockey gold.
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Сегодня. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Россия - олимпийский чемпион!Золото у порога апокалипсиса. Россия ждала его 26 лет

 

Американское издание New York Post на своем сайте опубликовало заметку, посвященную победе сборной России по хоккею в финале Олимпиады в Пхенчхане.

Заголовок у статьи такой: A team without a country wins hockey gold (перевод - "Команда без страны выиграла хоккейное золото").

Напомним, в финале подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии в овертайме со счетом 4:3. 

 

 

 

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018

 

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КОММЕНТАРИИ (90)
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Весёлый©

Dreik89 кстати, а почему именно Торонто-Бостон? ___ Потому что это настоящий хоккей.

16:31

irfa23

Это великая победа! И не важно, какие символы были на свитерах наших хоккеистов. И неважно, что выиграли в финале у немцев. Немцы выбили канадцев в полуфинале, если что...

16:26

IL-Gera

А радости то,победили дворовую команду из Германии!

16:24

ярус73

Есть СБОРНАЯ РОССИИ по хоккею,и она стала лучшая мире.

16:00

sava_

У страны без медалей явно подгорает. Тушите американские пер.даки.Срочно!

15:08

Дон_Румата

yspesh4________Приветствую тебя, благородный дон! Пара голосов тогда робко ответила, что не надо, это может навредить родине. Познер же упирал на то, что кривизна журналистской призмы в том и заключается - интересы родины - не приоритет (об этом пусть думают политики и дозируют информацию), а принцип журналиста - "люди должны знать". Ответ: однозначно да! И здесь я с Познером согласен. Есть или нет доказательств - вопрос другой. В данном случае доказательство - личная беседа с. Наши СМИ же, например, предпочитают другой принцип, и поэтому, ИМХО, считаются ангажированными. П.С. За Мозякина спасибо.)) Но он сыграл неубедительно.

14:46

MC CCCP

Может пиндосам тоже попробовать "без страны" выступать ? ))) А то как-то позорно, "проходимцы без страны" насовали им по самые помидоры ))) А вообще МОК изгадил всё идею Кубертена, и лучше скорее всего не будет, бабло рулит миром !

14:27

Shalom russkiy

Оскорбление это игра в финале. Страшно представить, что было бы с более сильным соперником.

14:20

Марио66

Ребзя, что за страна? По фото просто не понятно.

14:15

Igrok Igorek

Обижаться на пиндосов? Нас рать!

14:09

Dreik89

Повар ___ Логично, потому что МОК не признает эти медали принадлежащими Россиюшке. Ну, т.е. нелогично. А так-то да, для счастья достаточно Торонто - Бостон с утра в The Hockey Night in Canada, остальное - вишенка. На Вишне. ;)----------------конечно, чувачок, вишенка и эту вишенку наши русские игроки положили и съели забив 12 шайб за игровой день в НХЛ, кстати, а почему именно Торонто-Бостон? потому что русские не забили или потому что играла команда из провинции незалежной?

14:06

Есть мнение...

Как страну, Россию стёрли со спортивной карты мира, но МОК обещал скоро снова нарисовать. Если будем хорошо себя вести.

14:01

Дистас

Увы, но это правда. Были спортсмены из России, но сборной России не было. Я был за то, чтобы не ехать на ОИ, поэтому порадуюсь чуть-чуть, да и всё. Спасибо нашему спортивному руководству.

13:47

yspesh4

Дон_Румата 12:55 /// Приветствую, благородный. Странная какая-то ситуация от Познера. Первый вопрос от аудитории - а диктофон у меня включен? Да, бегом к главреду. Нет (а так и есть, судя по изложению вопроса), доказательств нет, забей, иди и выпей. Просто познеровская ситуация не ложится на желтизну от NYP. У них есть доказанный факт, а уж как он изложен - дело второе. П.С. Рад за Мозякина)

13:46

diolym

Бабасян Арсен Ноунеймович Сборная России дисквалифицированна, такой сборной на Олимпиаде не было!) Аффтар, учи матчасть!)) 12:16 = = == = = = = = = = = == = = = = = = = Дур-рак ты, ЧМОка. Как Бог свят, дурак.

13:42

Berkut-7

Россия выиграла олипмиаду, даже не приезжая, учитесь пиндосы))

13:42

diolym

Весёлый® ХОРОШИЙ РУСОФОБ - МЁРТВЫЙ РУСОФОБ) 13:16 = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = == = = = = = = = = = = = = Не спеши СЕБЯ хоронить.

13:40

Боснийский рефери

Команда "без страны" сделала то, что их "команда" никогда в своей жизни не сделает!!! НИКОГДА!

13:36

.BattleFish.

Ну это типичное поведение недожурналистов! Их сборная выступила то лучше!

13:28

ugdim

ПЕНДОСЫ!!! СОТРИТЕ С П Е Р М У с ГУБ и РТА, а также можете разогнуться! С вас и ЧЕТЫРЕХ раз хватило!

13:20

Кaраcик

На месте американцев я бы не завидовал так громко.

13:08

sportbeer

Не вижу ни чего здесь оскорбительного, и не надо раздувать из мухи слона.

13:08

вэняляйнэн

Теперь это их проблемы.

13:05

Кaраcик

"Команда Без Страны" отшлепала команду США как никчемных пацанов. Они это хотели сказать?

13:03

доктор Фишер

Оаровцы - молодцы, с огромным трудом дожали немцев, у которых играли ветераны и студенты. Хотя нмцы играли лучше, но не повезло.

13:01

PitersS

Страна без президента прос.-ла "команде без родины". Два сапога-пара. Теперь нам надо выбрать Жирика, а им попасть под спецконтроль ВАДА, чтобы поменяться местами.

13:00

Дон_Румата

Есть такой журналистский принцип: "Ради красного словца не пожалею и отца". Это их хлеб. Это громкий скандальный заголовок. Его будут читать. Однажды смотрел лекцию Познера в МГУ на журфаке. Он там студентам задал такую ситуацию: Вы берёте интервью у выскопоставленного руководителя страны; в ходе интервью вы узнаёте, что страна собирается начинать военные действия с другим государством, но он просит именно вот эту информацию не разглашать. Как вы поступите?

12:55

yspesh4

И когда только стряпать успевают, ведь у них там 2 часа ночи было( Короче, журналюги всех стран, объединяйтесь. Флаг бы вам еще разноцветный утвердить.

12:52

Джерри. Без Тома.

Зря Колумб открыл это нечто.

12:46

S.U.B.A.

Правда глаза конец!

12:44

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