13:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

New York Post обвинила россиян в нарушении правил на Олимпиаде в Пхенчхане

Заметка New York Post: "Олимпийские атлеты из России нарушают запрет после завоевания золотых медалей".
Заметка New York Post: "Олимпийские атлеты из России нарушают запрет после завоевания золотых медалей".
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Воскресенье. Пхенчхан. Россия – Германия – 4:3 ОТ. Фанат сборной России во время олимпийского финала.New York Post назвала российских хоккеистов "командой без страны". И вот, что ответили в России

 

Американская газета New York Post обвинила игроков сборной России по хоккею в нарушении правил на Олимпиаде в Пхенчхане.

В заметке под названием Olympic Athletes from Russia violate "Russia" ban after winning gold (перевод - "Олимпийские атлеты из России нарушают "российский" запрет после завоевания золотых медалей") отмечается, что хоккеисты вместе с болельщиками нарушили запрет, спев гимн страны после награждения золотыми медалями. В статье подчеркивается, что МОК должен наказать российскую команду за нарушение правил.

В Международном олимпийском комитете (МОК) при этом уже заявили, что хоккеистов сборной России не ждет никакого наказания за исполнение государственного гимна во время церемонии награждения Олимпийских игр. В финале россияне победили Германию (4:3 ОТ) и после получения золотых медалей исполнили гимн а капелла.

Напомним, ранее New York Post опубликовала другую заметку со скандальным названием: A team without a country wins hockey gold (перевод – "Команда без страны выиграла хоккейное золото").

Хоккейная сборная спела гимн России на Олимпиаде. Видео //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Я Знаю Историю

профессор Нимнул Анатольевич Спасибо американской газете за эту заметку! Пусть знают граждане америки гимн какой страны пели хоккеисты-победители. ------------------ вот это точно)))) как верно и то, что с формальной точки зрения команда без страны победила. Кстати, не владею английским, чтобы по тексту статьи понять, сарказм это над своими хоккеистами с флагом и гимном или издевательство над нашими.

17:07

Деметр

Bady сам читай,если тебе интересно.

16:32

хулинада

Когда стоял на лавке, то мне позвонили Владимир Владимирович Путин и Александр Дмитриевич Жуков. Поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России. Это сказал Знарок.

16:01

maxcds

а сиплый Том или хромоногий Джек не обвинили темную Си в неумении готовить?

16:01

Bady

Для начала нужно почитать статьи NYP в оригинале, а потом давать ответы...

15:58

Папа Рынской

очередные гав...гав...гав...вслед идущему своим курсом каравану...

15:43

Zwolle

NYP продолжает публиковать фотографии российской сборной продолжая её рекламировать. Пусть поступают впредь так же.

14:40

kolos249

Американцев надо познакомить с розовой птицей обломинго. Хрен им на воротник, а не наказание России!

14:19

профессор Нимнул Анатольевич

Спасибо американской газете за эту заметку! Пусть знают граждане америки гимн какой страны пели хоккеисты-победители.

14:17

utan

Ну да. И в результате наказания золото отдали США, наверное?

14:05

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