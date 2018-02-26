New York Post обвинила россиян в нарушении правил на Олимпиаде в Пхенчхане

Американская газета New York Post обвинила игроков сборной России по хоккею в нарушении правил на Олимпиаде в Пхенчхане.
В заметке под названием Olympic Athletes from Russia violate "Russia" ban after winning gold (перевод - "Олимпийские атлеты из России нарушают "российский" запрет после завоевания золотых медалей") отмечается, что хоккеисты вместе с болельщиками нарушили запрет, спев гимн страны после награждения золотыми медалями. В статье подчеркивается, что МОК должен наказать российскую команду за нарушение правил.
В Международном олимпийском комитете (МОК) при этом уже заявили, что хоккеистов сборной России не ждет никакого наказания за исполнение государственного гимна во время церемонии награждения Олимпийских игр. В финале россияне победили Германию (4:3 ОТ) и после получения золотых медалей исполнили гимн а капелла.
Напомним, ранее New York Post опубликовала другую заметку со скандальным названием: A team without a country wins hockey gold (перевод – "Команда без страны выиграла хоккейное золото").
Хоккейная сборная спела гимн России на Олимпиаде. Видео //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео
Я Знаю Историю
профессор Нимнул Анатольевич Спасибо американской газете за эту заметку! Пусть знают граждане америки гимн какой страны пели хоккеисты-победители. ------------------ вот это точно)))) как верно и то, что с формальной точки зрения команда без страны победила. Кстати, не владею английским, чтобы по тексту статьи понять, сарказм это над своими хоккеистами с флагом и гимном или издевательство над нашими.
17:07
Деметр
Bady сам читай,если тебе интересно.
16:32
хулинада
Когда стоял на лавке, то мне позвонили Владимир Владимирович Путин и Александр Дмитриевич Жуков. Поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России. Это сказал Знарок.
16:01
maxcds
а сиплый Том или хромоногий Джек не обвинили темную Си в неумении готовить?
16:01
Bady
Для начала нужно почитать статьи NYP в оригинале, а потом давать ответы...
15:58
Папа Рынской
очередные гав...гав...гав...вслед идущему своим курсом каравану...
15:43
Zwolle
NYP продолжает публиковать фотографии российской сборной продолжая её рекламировать. Пусть поступают впредь так же.
14:40
kolos249
Американцев надо познакомить с розовой птицей обломинго. Хрен им на воротник, а не наказание России!
14:19
профессор Нимнул Анатольевич
Спасибо американской газете за эту заметку! Пусть знают граждане америки гимн какой страны пели хоккеисты-победители.
14:17
utan
Ну да. И в результате наказания золото отдали США, наверное?
14:05