New York Post обвинила россиян в нарушении правил на Олимпиаде в Пхенчхане

Американская газета New York Post обвинила игроков сборной России по хоккею в нарушении правил на Олимпиаде в Пхенчхане.

В заметке под названием Olympic Athletes from Russia violate "Russia" ban after winning gold (перевод - "Олимпийские атлеты из России нарушают "российский" запрет после завоевания золотых медалей") отмечается, что хоккеисты вместе с болельщиками нарушили запрет, спев гимн страны после награждения золотыми медалями. В статье подчеркивается, что МОК должен наказать российскую команду за нарушение правил.

В Международном олимпийском комитете (МОК) при этом уже заявили, что хоккеистов сборной России не ждет никакого наказания за исполнение государственного гимна во время церемонии награждения Олимпийских игр. В финале россияне победили Германию (4:3 ОТ) и после получения золотых медалей исполнили гимн а капелла.

Напомним, ранее New York Post опубликовала другую заметку со скандальным названием: A team without a country wins hockey gold (перевод – "Команда без страны выиграла хоккейное золото").

Хоккейная сборная спела гимн России на Олимпиаде. Видео //

Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео