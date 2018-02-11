Надежда Морозова: "Очень приятно, что на нас пришла мужская сборная"

Вратарь хоккейной сборной России Надежда Морозова, двоюродная сестра капитана золотых российских сборных на чемпионатах мира в Квебеке и Берне, капитана олимпийской сборной России в Ванкувере-2010 Алексея Морозова, сказала, что из поражения от Канады (0:5) на Играх-2018 в Пхенчхане можно извлечь пользу. Отметим, что первый период Морозова отыграла на ноль, а в третьем периоде после четвертого пропущенного гола уступила место Надежде Александровой.

- Не обидно, что зря так старались в первом периоде - все равно Канада свое в итоге забила? - вопрос Морозовой.

- Почему зря? Думаю, что каждый положительный момент этой игры перейдет на следующие матчи. И потом будет легче. Ничего не бывает напрасно! Мы стараемся, работаем, и с той же Канадой счета уже меньше, чем раньше. Дай бог, дальше будем играть еще лучше.

- В мужском хоккее Канада славится тем, что очень активно начинает первые периоды. Вам же как раз в это время удалось сдержать ее напор.

- Канадки - такие же, как и канадцы. Очень важно сдержать их первый натиск, что нам удалось. А потом... Где-то подустали, где-то стали ошибаться. Сделаем выводы, постараемся дальше не делать таких ошибок, как сегодня.

- Сегодня на ваш матч пришли хоккеисты мужской сборной. Видели их на трибунах?

- Да, они нам говорили, что придут. Очень приятно, что это произошло. Надеюсь, и у нас получится прийти и поддержать их.

- С кем-то лично знакомы?

- Где-то виделись, пересекались.

- Какой вратарь из мужчин вам больше всех нравится по стилю? У кого хочется что-то перенять?

- Честно? Я не смотрю хоккей.

- А чему посвящаете свободное время?

- Тренировкам. (Игорь РАБИНЕР)