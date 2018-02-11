Надежда Морозова: "Очень приятно, что на нас пришла мужская сборная"

Вратарь хоккейной сборной России Надежда Морозова, двоюродная сестра капитана золотых российских сборных на чемпионатах мира в Квебеке и Берне, капитана олимпийской сборной России в Ванкувере-2010 Алексея Морозова, сказала, что из поражения от Канады (0:5) на Играх-2018 в Пхенчхане можно извлечь пользу. Отметим, что первый период Морозова отыграла на ноль, а в третьем периоде после четвертого пропущенного гола уступила место Надежде Александровой.
- Не обидно, что зря так старались в первом периоде - все равно Канада свое в итоге забила? - вопрос Морозовой.
- Почему зря? Думаю, что каждый положительный момент этой игры перейдет на следующие матчи. И потом будет легче. Ничего не бывает напрасно! Мы стараемся, работаем, и с той же Канадой счета уже меньше, чем раньше. Дай бог, дальше будем играть еще лучше.
- В мужском хоккее Канада славится тем, что очень активно начинает первые периоды. Вам же как раз в это время удалось сдержать ее напор.
- Канадки - такие же, как и канадцы. Очень важно сдержать их первый натиск, что нам удалось. А потом... Где-то подустали, где-то стали ошибаться. Сделаем выводы, постараемся дальше не делать таких ошибок, как сегодня.
- Сегодня на ваш матч пришли хоккеисты мужской сборной. Видели их на трибунах?
- Да, они нам говорили, что придут. Очень приятно, что это произошло. Надеюсь, и у нас получится прийти и поддержать их.
- С кем-то лично знакомы?
- Где-то виделись, пересекались.
- Какой вратарь из мужчин вам больше всех нравится по стилю? У кого хочется что-то перенять?
- Честно? Я не смотрю хоккей.
- А чему посвящаете свободное время?
- Тренировкам. (Игорь РАБИНЕР)
tolya21
Посмотрел пол матча. Очень порадовало, как в первом периоде наши девчонки бились. Под шайбы бросались, боролись на каждом пятачке. Понятно, что Канада сильнее. Но то, как самоотверженно сражались россиянки, впечатляет. У них есть то, чего так часто не хватает мужской сборной - характера. К сожалению, после пропущенного гола, посыпались:(
18:39 11 февраля