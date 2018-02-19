На Олимпиаде в Пекине выступят 10 женских сборных

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что на следующих Олимпийских играх в Пекине количество команд в женском турнире будет увеличено до десяти команд. В Пхенчхане выступают восемь сборных.

– На следующей Олимпиаде сыграют десять команд, оргкомитет Игр в Пекине сделал запрос, чтобы мы добавили две команды. Здесь нет проблем, мы уже начинаем играть чемпионаты мира с десятью командами, – цитирует "Р-Спорт" Фазеля.– У нас есть достаточное количество сильных команд. Хорошим тестом для нас будет чемпионат мира 2019 года. Этот турнир покажет, нужно ли менять регламент женского турнира на Олимпиаде в Пекине, чтобы все сильнейшие не играли в одной группе на первом этапе.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018