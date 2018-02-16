На матче сборной России по хоккею - баннер со Сталиным

Болельщики сборной России принесли на матч хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 против Словении баннер с Иосифом Сталиным. К 14-й минуте второго периода команда Олега Знарка ведет со счетом 5:1.
Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15.10 по московскому времени.
Шевченко комментирует матч Россия - Словения! ВИДЕОLIVE //
Текстовая трансляция матча Россия - Словения //
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
Papa Dolphin
Из Владика чуваки похоже
12:25
Soulles
К сожалению,это уже не лечится (
12:23
индеец_Джо
У Графа -сеанс:))
12:21
Джон....Сильвер
Дебилы пьяные!
12:17
Cheremis57
Молодцы парни! Так держать!!
12:15
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ща либерастня начнет ядом плеваться хахах)))
12:08