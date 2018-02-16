На матче сборной России по хоккею - баннер со Сталиным

Болельщики сборной с баннером на матче Россия - Словения. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Болельщики сборной России принесли на матч хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 против Словении баннер с Иосифом Сталиным. К 14-й минуте второго периода команда Олега Знарка ведет со счетом 5:1.

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15.10 по московскому времени.

Шевченко комментирует матч Россия - Словения! ВИДЕОLIVE //

Текстовая трансляция матча Россия - Словения //

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь