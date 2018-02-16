11:42 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

На матче сборной России по хоккею - баннер со Сталиным

Болельщики сборной с баннером на матче Россия - Словения. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Болельщики сборной с баннером на матче Россия - Словения. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
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Болельщики сборной России принесли на матч хоккейного турнира на Олимпиаде-2018 против Словении баннер с Иосифом Сталиным. К 14-й минуте второго периода команда Олега Знарка ведет со счетом 5:1.

Напомним, следующий матч сборной России на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником россиян будет команда США. Начало игры - 15.10 по московскому времени.

Шевченко комментирует матч Россия - Словения! ВИДЕОLIVE // 
Текстовая трансляция матча Россия - Словения //
Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Papa Dolphin

Из Владика чуваки похоже

12:25

Soulles

К сожалению,это уже не лечится (

12:23

индеец_Джо

У Графа -сеанс:))

12:21

Джон....Сильвер

Дебилы пьяные!

12:17

Cheremis57

Молодцы парни! Так держать!!

12:15

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ща либерастня начнет ядом плеваться хахах)))

12:08

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