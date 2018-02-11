Муршак будет капитаном сборной Словении на Олимпиаде

Экс-форвард ЦСКА и нижегородского "Торпедо" Ян Муршак будет капитаном сборной Словении по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане, информирует "РИА Новости" со ссылкой на главного тренера национальной команды Кари Саволайнена.
Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Сборная Словении сыграет в одной группе с командами России, США и Словакии. В первом матче турнира словенцы 14 февраля встретятся с американцами.
Муршак в декабре по обоюдному согласию сторон расторг контракт с "Торпедо", в январе подписал соглашение со шведской "Фрелундой".
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180211/1132345385.html
- Торпедо НН
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